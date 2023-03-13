Скам'янілість стародавньої тварини може змінити історію деяких ссавців: що відомо

Нове дослідження передбачає, що ссавці, які відкладали яйця, еволюціонували не на одному континенті.

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Вчені виявили скам'янілість родича качконоса, який жив 70 мільйонів років тому. Але його останки виявили не в Австралії, де живуть сучасні ссавці, що відкладають яйця, а в Південній Америці. Виходить, ці дивні тварини еволюціонували не на одному континенті і це може змінити уявлення про історію еволюції даних ссавців, пише Live Science.

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Вчені виявили в Аргентині скам'янілі рештки істоти, яка вважається родичем качконоса, і вона отримала назву Patagorhynchus pascuali. Такі тварини належать до загону однопрохідних і зараз усі п'ять видів, зокрема качконіс та різні види єхидних, живуть тільки в Австралії та на найближчих островах. То як же предок качконоса виявився так далеко від сучасної батьківщини?

Вчені виявили скам'янілість родича качконоса, який жив 70 мільйонів років тому. Але його останки виявили не в Австралії, де живуть сучасні ссавці, що відкладають яйця, а в Південній Америці. Виходить, що ці дивні тварини еволюціонували не на одному континенті, і це може змінити уявлення про історію еволюції даних ссавців. Фото: Live Science

За словами палеонтолога Бернардіно Рівадавія з Музею природничих наук у Буенос-Айресі, Аргентина, мільйони років тому Австралія, Південна Америка та Антарктида, а також частина Африки та Азії знаходилися у складі величезного континенту Гондвана. Цей континент почав свій поділ приблизно 180 млн. років тому і повністю розділився на окремі частини суші приблизно 66 млн. років тому.

Вчені вже знаходили скам'янілості древніх ссавців, що відкладають яйця, в Південній Америці, але вони набагато молодші від знайдених останків. Тому раніше вважалося, що спочатку однопрохідні з'явилися в Австралії, а згодом перемістилися на інший континент. Але скам'янілість Patagorhynchus pascuali має вік 70 млн років, а отже вид жив на території сучасної Аргентини ще до розпаду Гондвани. Палеонтологи вважають, що їхнє нове відкриття говорить про те, що однопрохідні з'явилися не лише в Австралії, а й в інших частинах південної Гондвани.

Вчені змогли ідентифікувати виявлену тварину, тобто древнього качконоса, за допомогою виявленої нижньої щелепи, де знаходився корінний зуб. Але використовувати зуби для ідентифікації однопрохідних складно, адже сучасні качконоси не мають зубів. Але цей зуб був дуже схожий на такі ж у ще одного родича качконоса, який жив 30 млн. років тому.

Вчені змогли ідентифікувати виявлену тварину, тобто древнього качконоса, за допомогою виявленої нижньої щелепи, де знаходився корінний зуб. Але використовувати зуби для ідентифікації однопрохідних складно, адже сучасні качконоси не мають зубів. Але цей зуб був дуже схожий на такі ж у ще одного родича качконоса, який жив 30 млн років тому. Фото: Live Science

Вчені вважають, що, враховуючи довкілля Patagorhynchus pascuali, у цієї тварини їжею було те саме, що й у сучасного качконоса. Тобто він харчувався водними безхребетними, включаючи личинок комах та равликів. І це підтверджують знахідки, які були виявлені у пласті породи поряд із останками стародавнього качконоса.

Водночас вчені вважають, що ще рано говорити про те, що вдалося скласти повну еволюційну картину істот, які відкладають яйця. У ній дуже багато білих плям. Наприклад, вчені вважають, що навіть під льодом Антарктиди можна виявити скам'янілі залишки давніх однопрохідних.

Як уже писав Фокус, вчені зробили важливе відкриття, яке може змінити розуміння еволюції людини. Нове дослідження припускає, що давні люди і наші предки могли випадково виготовити перші кам'яні знаряддя, що започаткувало подальший розвиток технологій.

Також Фокус писав про те, що у крові африканського сервалу, якого знайшли у США, виявили наркотики.