Вижу цель, не вижу препятствий. Что такое штормы-долгожители деречо, и почему они так разрушительны

Эти ураганы буйствуют не менее 6 часов и представляют собой полосу быстро движущихся гроз, сносящих все на своем пути.

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Сезон летних штормов в северном полушарии Земли в самом разгаре, а потому существует большая вероятность, что на сушу обрушится один из самых смертоносных ураганов — деречо, что в переводе с испанского означает "прямо вперед", пишет IFLScience.

В общих чертах эти штормы считаются широко распространенными и долгоживущими ураганами с полосой быстро движущихся гроз, которые являются чрезвычайно разрушительными и сметают все на своем пути. По сути, эта едкая форма агрессивного шторма похожа на приливную волну агрессивных ветров и дождя, которая несется по земле, часто в форме дугообразной полосы. Исследователи отмечают, что форма деречо существенно отличается от других ураганов, которые формируются вокруг центрального "глаза" с вращательными ветрами, создающими закрученную круглую форму.

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Согласно данным Национальной метеорологической службы, деречо сопровождаются порывами ветра со скоростью не менее 93 километров в час, а полоса повреждения ветром простирается не менее чем на 386 километров от кончика и до хвоста. Как правило, этот ветровой фронт имеет ширину около 100 километров, о чем свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Ученые отмечают, что для достижения деречо грозовой фронт должен поддерживаться не менее 6 часов, однако может сохраняться и дольше, в зависимости от ситуации. Двигаясь на такой огромной скорости в течение нескольких часов, деречо в действительности может преодолеть сотни километров, оставляя за собой лишь хаос.

Классический дугообразный штормовой фронт дерехо, надвигающегося на Средний Запад США, 10 августа 2020 года Фото: National Weather Service

К счастью для человечества, эти штормы встречаются крайне редко к востоку от Техаса в юго-восточных штатах. Однако порой они способны нанести ущерб внутренним штатам западной части США, в особенности весной и в начале лета. К слову, деречо встречаются не только в Штатах, исследователи также зафиксировали движение ураганов в других частях мира, в том числе:

части Европы;

Индийский субконтинент;

Китай;

Южная Америка;

Южная Африка.

Ученые отмечают, что подпитывающей силой этих штормов являются нисходящие порывы: прохладный воздух собирается в облаках, он более плотный, а потому быстро опускается на землю, создавая сильный ветер. Этот нисходящий порыв способен "всосать" в шторм больше сухого воздуха, чем еще больше подпитывает ураган. По словам исследователей деречо возникает, когда эта область нисходящего порыва распространяется на более широкую область.

По словам ученых из NOAA, самые интенсивные деречо происходят на окраинах волн тепла — учитывая рекордные температуры, с которыми человечество столкнулось в 2023 году, есть вероятность, что изменение климата создаст подходящие условия для образования нескольких разрушительных деречо.

Отметим, что в 2023 году ученые уже зафиксировали несколько штормов деречо, один из которых прокатился по Среднему Западу 15 июня, сея разрушения. В результате тысячи людей остались без электричества, а огромное количество деревьев были повалены.

Поскольку волны тепла становятся все более продолжительными и интенсивными, ученые опасаются, что человечество ждет столкновение с большим количеством разрушительных ураганов. Вероятно, деречо будут становиться все более смертоносными, продолжительными и будут вторгаться дальше вглубь континентов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что делает 2023 таким знойным.