Бачу мету, не бачу перешкод. Що таке шторми-довгожителі деречо, і чому вони такі руйнівні

Ці шторми буяють щонайменше 6 годин і являють собою смугу гроз, які швидко рухаються та зносять усе на своєму шляху.

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Сезон літніх штормів у північній півкулі Землі у самому розпалі, а тому існує велика ймовірність, що на сушу обрушиться один із найсмертоносніших ураганів — деречо, що в перекладі з іспанської означає "прямо вперед", пише IFLScience.

У загальних рисах ці шторми вважаються широко розповсюдженими й довготривалими ураганами зі смугою швидко рухомих гроз, які є надзвичайно руйнівними та змітають усе на своєму шляху. По суті, ця форма агресивного шторму схожа на приливну хвилю агресивних вітрів і дощу, яка мчить по землі, часто у формі дугоподібної смуги. Дослідники зазначають, що форма деречо істотно відрізняється від інших ураганів, які формуються навколо центрального "ока" з обертальними вітрами, що створюють закручену круглу форму.

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Згідно з даними Національної метеорологічної служби, деречо супроводжуються поривами вітру зі швидкістю щонайменше 93 кілометри за годину, а смуга пошкодження вітром простягається щонайменше на 386 кілометрів від кінчика й до хвоста. Як правило, цей вітровий фронт має ширину близько 100 кілометрів, про що свідчать дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Науковці зазначають, що для досягнення деречо грозовий фронт має підтримуватися щонайменше 6 годин, проте може зберігатися й довше, залежно від ситуації. Рухаючись на такій величезній швидкості протягом кількох годин, деречо насправді може подолати сотні кілометрів, залишаючи за собою лише хаос.

Класичний дугоподібний штормовий фронт дерехо, що насувається на Середній Захід США, 10 серпня 2020 року Фото: National Weather Service

На щастя для людства, ці шторми зустрічаються вкрай рідко на схід від Техасу у південно-східних штатах. Однак часом вони здатні завдати шкоди внутрішнім штатам західної частини США, особливо навесні й на початку літа. До слова, деречо трапляються не тільки в Штатах, дослідники також зафіксували рух ураганів в інших частинах світу, зокрема:

у частині Європи;

на Індійському субконтиненті;

у Китаї;

у Південній Америці;

у Південній Африці.

Науковці зазначають, що підживлювальною силою цих штормів є низхідні пориви: прохолодне повітря збирається в хмарах, воно щільніше, а тому швидко опускається на землю, створюючи сильний вітер. Цей низхідний порив здатен "всмоктати" в шторм більше сухого повітря, чим ще більше підживлює ураган. За словами дослідників, деречо виникає, коли ця область низхідного пориву поширюється на ширшу область.

За словами вчених із NOAA, найінтенсивніші деречо відбуваються на околицях хвиль тепла — з огляду на рекордні температури, з якими людство зіткнулося 2023 року, є ймовірність, що зміна клімату створить сприятливі умови для утворення кількох руйнівних деречо.

Зазначимо, що 2023 року вчені вже зафіксували кілька штормів деречо, один із яких прокотився по Середньому Заходу 15 червня, сіючи руйнування. Унаслідок цього тисячі людей залишилися без електрики, а величезну кількість дерев було повалено.

Оскільки хвилі тепла стають дедалі тривалішими й інтенсивнішими, вчені побоюються, що на людство чекає зіткнення з великою кількістю руйнівних ураганів. Імовірно, деречо ставатимуть дедалі смертоноснішими, тривалішими та вдиратимуться далі вглиб континентів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що робить 2023 рік таким спекотним.