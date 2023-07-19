Стать сильным, как кенгуру. Человеческие колени будут реконструировать с помощью тканей животных

Исследователи предполагают, что первые испытания на людях начнутся уже в следующем году — если испытания пройдут успешно, восстановить травмированные сухожилия станет проще.

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Кенгуру известны во всем мире как величайшие спортсмены в природе. Это в действительности удивительные животные, способные прыгать до 12 метров в длину, преодолевать трехметровые заборы и развивать скорость до 70 километров в час. Ученые давно задумывались над тем, что позволяет им быть столь спортивными и могут ли люди каким-то образом использовать эти навыки, пишет New Atlas.

По словам соавтора нового исследования, хирурга-ортопеда, доктора Ника Хартнелла из Университета Маккуори, наблюдая за этими животными в действии, он начал задаваться вопросом, насколько их спортивные способности связаны с тем, как сформированы их сухожилия. А затем ученые сосредоточились на понимании того, могут ли они использовать ткани кенгуру для замены разорванных человеческих связок.

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Отметим, что ксенотрансплантаты, в которых орган или другая ткань трансплантируется от другого вида, не являются чем-то необычным: ранее хирурги уже производили замену сердечных клапанов от свиней-доноров. Однако биологическая совместимость в данном виде трансплантологии является существенным барьером. Хартнеллу с командой потребовалось несколько лет испытаний и теперь они полагают, что уже в следующем году смогут приступить к испытаниям ксенотрансплантата на людях для восстановления таких травм, как разрыв передней крестообразной связки (ПКС). Более того, исследователи полагают, что им удалось решить проблему совместимости, чтобы гарантировать, что чужая ткань кенгуру не будет отвергнута реципиентом.

По словам Хартнелла, использование сухожилий других видов потенциально может стать лучшим вариантом, однако до этого момента медицина как могла, пыталась найти подходящего донора с прочными, долговечными сухожилиями, которые не будут отторгнуты человеческим телом.

Ткани австралийского сумчатого едва ли наделит человека сверхспособностями, например, прыгать через трехметровые заборы, оно все же представляет собой многообещающую альтернативу существующему лечению.

Статистика свидетельствует о том, что только в США ежегодно происходит около 200 000 разрывов ПКС, до четверти из них требуют дополнительных операций. По словам Хартнелла, характер травмы подразумевает, что хирургам необходимо будет пересадить дополнительную ткань. Как правило, хирурги используют трансплантаты, взятые из других частей человеческого тела, однако это увеличивает боль во время восстановления. При этом ткани, взятые у мертвых доноров и синтетических источников, доставляют хирургам ряд других проблем.

По словам авторов исследования, проблема заключается в том, что существует весьма ограниченный запас сухожилий мертвых доноров и, к сожалению, их прочность, как правило, оставляет желать лучшего. В результате у пациентов колени становятся более слабыми. Кроме того, статистика свидетельствует о том, что до четверти всех операций по реконструкции крестообразной связки терпят неудачу. Если это происходит, или человек повреждает сразу две связки, или получает повторную травму, фактически у него заканчиваются варианты.

Авторы исследования полагают, что сухожилия кенгуру могут оказаться лучшим вариантом, так как могут быть получены из других источников, например выбраковка или производство продуктов питания, где эти части животного используются в качестве корма для домашних животных или не используются вообще. Отметим, что все исследования, которые уже были проведены, проводились на сухожилиях, полученных из других отраслей, поэтому в них не участвовали живые животные.

По словам Хартнелл, сухожилия кенгуру — невероятны, и сегодня их потенциал тратится впустую. Исследователи надеются, что дальнейшие испытания на людях положат начало использования сухожилий кенгуру в процедурах по всему миру.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что кенгуру прыгали не всегда: как они передвигались.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.