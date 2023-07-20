Космический единорог. Две планеты вращаются вокруг звезды на одной орбите: это увидели впервые

Согласно исследованию, ученые обнаружили первую троянскую экзопланету.

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Как показывает исследование, опубликованное в журнале Astronomy and Astrophysics в звездной системе на расстоянии в 370 световых лет от нас, существуют две планеты, которые вращаются вокруг своей звезды по одной и той же орбите. Это первый случай, когда астрономы смогли обнаружить троянскую планету. Кто такие троянцы в астрономии и чем еще особенна эта звездная система и ее планеты, пишет Inverse.

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Сейчас астрономы уже знают о том, что на одной орбите вокруг звезд могут вращаться сразу несколько объектов. Например, такую ситуацию можно наблюдать в нашей Солнечной системе. На одной орбите с Юпитером вокруг Солнца вращаются еще примерно 120 тысяч астероидов, которые получили название троянские астероиды. У Земли, кстати, также есть два троянских астероида. Их назвали в честь героев "Илиады" Гомера, где описываются события Троянской войны. Если вы не читали это произведение, то можно посмотреть (если вы этого еще не делали) знаменитый фильм "Троя" с Брэдом Питтом.

Но вернемся в космос. Авторы нового исследования с помощью радиотелескопа ALMA впервые обнаружили троянскую планету. То есть ту, которая вращается на одной орбите со своим соседом. По словам ученых, эта ситуация похожа на ситуацию с единорогами. Считается, что теоретически они могут существовать, но их никогда никто не видел. Если единороги – это все же мифические существа, то существование реальных троянских планет предполагали теории.

Ученые провели исследование звезды PDS-70 и ее окружающего пространства. Эта звезда по космическим меркам очень молодая – ей всего 5,4 млн лет. Это значит, что в протопланетном диске вокруг этой звезды все еще формируются планеты.

На изображении показана звезда PDS-70 и ее протопланетный диск. Внутри этого диска показано движение планеты PDS-70b, которая выделена кругом, а рядом выделена еще одним кругом потенциальная троянская планета (пунктирная линия) Фото: Inverse

Сейчас ученым удалось обнаружить два газовых гиганта, получивших название PDS-70b и PDS-70c. Но другие планеты, как показывают наблюдения, еще формируются. Интересно то, что вокруг этих планет также находятся диски из газа и пыли, из которых появятся их спутники.

Но более важным открытием является то, что ученые обнаружили рядом с планетой PDS-70b объект, который может быть еще не сформированной планетой или же просто эту планету окружает облако пыли, и она уже сформирована. Но этот объект, который намного меньше своего соседа по размеру и массе вращается по одной и той же орбите вокруг родной звезды, что и газовый гигант. То есть это первая троянская планета.

Но на самом деле новому открытию требуется подтверждение с помощью дальнейших наблюдений. Дело в том, что планета PDS-70b совершает полный оборот вокруг своей звезды за 120 земных лет. Поэтому астрономам нужно подождать еще несколько лет, чтобы эта экзопланета и ее возможный троянский сосед переместились достаточно для того, чтобы можно было с уверенностью сказать, что они двигаются по одной и той же орбите.

Фокус уже писал о том, что обнаружена звезда, чьи стороны кардинально отличаются друг от друга. На поверхности этого белого карлика происходит уникальный процесс, который присущ лишь некоторым звездам этого типа.

Также Фокус писал о том, что после смерти огромной звезды образовалась очень редкая планетарная туманность. И нечто подобное может появиться, когда умрет наше Солнце.