Космічний єдиноріг. Дві планети обертаються навколо зірки на одній орбіті: це побачили вперше

Згідно з дослідженням, вчені виявили першу троянську екзопланету.

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Як показує дослідження, опубліковане в журналі Astronomy and Astrophysics, у зоряній системі на відстані 370 світлових років від нас, існують дві планети, що обертаються навколо своєї зірки за однією і тією ж орбітою. Це перший випадок, коли астрономи змогли виявити троянську планету. Хто такі троянці в астрономії і чим ще особлива ця зоряна система та її планети, пише Inverse.

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Зараз астрономи вже знають про те, що на одній орбіті навколо зірок можуть обертатися одразу кілька об'єктів. Наприклад, таку ситуацію можна спостерігати в нашій Сонячній системі. На одній орбіті з Юпітером навколо Сонця обертаються ще приблизно 120 тисяч астероїдів, які отримали назву троянські астероїди. У Землі, до речі, також є два троянські астероїди. Їх назвали на честь героїв "Іліади" Гомера, де описуються події Троянської війни. Якщо ви не читали цей твір, то можна подивитися (якщо ви цього ще не робили) знаменитий фільм "Троя" з Бредом Піттом.

Але повернемося в космос. Автори нового дослідження за допомогою радіотелескопа ALMA вперше виявили троянську планету. Тобто ту, яка обертається на одній орбіті зі своїм сусідом. За словами вчених, ця ситуація схожа на ситуацію з єдинорогами. Вважається, що теоретично вони можуть існувати, але їх ніколи ніхто не бачив. Якщо єдинороги — це все ж міфічні істоти, то існування реальних троянських планет припускали теорії.

Вчені провели дослідження зірки PDS-70 та її навколишнього простору. Ця зірка за космічними мірками дуже молода — їй лише 5,4 млн років. Це означає, що в протопланетному диску навколо цієї зірки все ще формуються планети.

На зображенні показана зірка PDS-70 та її протопланетний диск. Усередині цього диска показано рух планети PDS-70b, яка виділена колом, а поруч виділена ще одним колом потенційна троянська планета (пунктирна лінія) Фото: Inverse

Наразі вченим вдалося виявити два газові гіганти, які отримали назву PDS-70b і PDS-70c. Але інші планети, як показують спостереження, ще формуються. Цікаво те, що навколо цих планет також знаходяться диски з газу і пилу, з яких з'являться їхні супутники.

Але більш важливим відкриттям є те, що вчені виявили поруч із планетою PDS-70b об'єкт, який може бути ще не сформованою планетою або ж просто цю планету оточує хмара пилу, і вона вже сформована. Але цей об'єкт, який набагато менший за свого сусіда за розміром і масою, обертається по одній і тій самій орбіті навколо рідної зірки, що й газовий гігант. Тобто це перша троянська планета.

Але насправді новому відкриттю потрібне підтвердження за допомогою подальших спостережень. Річ у тім, що планета PDS-70b робить повний оберт навколо своєї зірки за 120 земних років. Тому астрономам потрібно почекати ще кілька років, щоб ця екзопланета і її можливий троянський сусід перемістилися достатньо для того, щоб можна було з упевненістю сказати, що вони рухаються однією і тією ж орбітою.

Фокус уже писав про те, що виявлено зірку, чиї сторони кардинально відрізняються одна від одної. На поверхні цього білого карлика відбувається унікальний процес, який притаманний лише деяким зіркам цього типу.

Також Фокус писав про те, що після смерті величезної зірки утворилася дуже рідкісна планетарна туманність. І щось подібне може з'явитися, коли помре наше Сонце.