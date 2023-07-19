Далека туманність показала, який вигляд матиме Сонячна система після смерті Сонця (фото)

Після смерті величезної зірки утворилася дуже рідкісна планетарна туманність.

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Вчені з обсерваторії Джеміні південь, розташованої в Чилі, поділилися унікальним зображенням дводольної планетарної туманності. Такі об'єкти існують недовго, а тому їх рідко вдається побачити. Ця туманність з'явилася внаслідок смерті червоного гіганта, і таким же стане і наше Сонце, що може призвести до утворення такої ж туманності, пише Space.

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Планетарні туманності насправді не мають жодного стосунку до планет і з'являються внаслідок загибелі зірок, схожих на Сонце, які можуть мати трохи менші або трохи більші розміри, ніж наша зірка.

Коли життя таких зірок добігає кінця, то вони збільшуються в розмірах і перетворюються на червоних гігантів. Унаслідок цього процесу зірки скидають зовнішню оболонку з плазми і поступово перетворюються на білих карликів. Викинута в космос речовина оточує вмираючу зірку і з'являються об'єкти, які можуть мати різні форми, але їх видно завдяки світлу центральної зірки. Це і є планетарні туманності. Але ці об'єкти існують лише приблизно 20 тисяч років, а тому астрономам не завжди вдається їх виявити.

Планетарна туманність IC 2220 Фото: space.com

Через приблизно 5 млрд років наше Сонце також стане червоним гігантом, знищить нашу планету внаслідок розширення і, можливо, утворить планетарну туманність.

Що стосується цієї планетарної туманності, то вона називається IC 2220 і розташована на відстані в 1200 світлових років від нас. Це дводольна туманність, оскільки являє собою розділену на дві частини туманність. У центрі цього об'єкта розташована зірка червоний гігант HR3126, яка вже перетворюється на білого карлика.

Найцікавіше, що цій зірці всього 50 млн років, але вона вже закінчила свій життєвий цикл. Для порівняння нашому Сонцю 4,6 млрд років і на нього чекає ще дуже довге життя. Вчені припускають, що процес згоряння водневого палива в ядрі зірки HR3126 відбувався швидше, ніж у Сонця, адже вона в 5 разів більша за нашу зірку за розмірами і масою. Тому життя цього гіганта закінчилося так рано.

Сонце через 5 млрд років також стане червоним гігантом Фото: NASA

Важливо зазначити, що дводольні туманності переважно з'являються в подвійних зоряних системах, але астрономи так і не виявили компаньйона HR3126. Найімовірніше, ця зірка вже зникла і вся її речовина перебуває в планетарній туманності.

Що стосується назви цього об'єкта, то крім IC 2220, він має ще одне прізвисько. З якоїсь причини астрономам форма туманності нагадала старовинну англійську глиняну посудину для пиття, яка називається глечик Тобі. Ці глечики виготовляли у формі сидячої людини, яка тримає глечик. Тому об'єкт отримав прізвисько Туманність Глечик Тобі.

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