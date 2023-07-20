Рогатые стражи. В Англии умное стадо коров используют для защиты древнего городища от захватчиков

Ученые использовали животных, музыку и виртуальный забор, чтобы защитить древний форт, построенный еще в 5 веке до нашей эры.

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Форт Литл-Дауард-Хилл был построен в 5 веке до нашей эры и расположен в долине Уай на западе Англии. Сотни лет назад он служил защитой выдающемуся военачальнику железного века от приближающихся англосаксонских воинов, однако сегодня и сам нуждается в защите от захватчиков, пишет Daily Mail.

Исследователи считают, что древнему городищу еще предстоит его главная битва, в которой ему придется столкнуться с растительностью и инвазивными видами, населяющими его. К счастью, на помощь форту пришло умное стадо коров.

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Фонд Woodland Trust, которому принадлежит это место, воспользовался услугами стада из шести коров Декстера — именно они сыграют главную роль в защите и восстановлении форта, а также территории в 82 гектара, которая окружает его.

Это стадо коров лакомится разнообразными растениями и ягодами, однако их отличительной чертой является то, что они научились ассоциировать музыкальные ритмы с виртуальным забором. На их ошейниках расположены специальные механизмы на солнечной батарее, воспроизводящие те или иные звуки — это помогает животным ориентироваться на местности. Простыми словами, они обучены разворачиваться, когда слышат определенный звук — это помогает мм не выходить за пределы периметра без использования традиционных столбов и заборов.

Для защиты использовали стадо из шести коров Фото: The Woodland Trust

По словам управляющего Woodland Trust Ричарда Брауна, Маленький Доуард представляет собой древнее и чрезвычайно особенное место — здесь есть не только форт, но и древний лес, который его окружает. Основная проблема заключается в том, что защита от растительности требует немалых усилий, а потому они с коллегами обратились за помощью к небольшому стаду коров Декстера. Их научили ассоциировать музыкальные ритмы с виртуальным забором, а потому нет смысла строить реальный.

Исследователи отмечают, что для природы и ее восстановления коровы являются идеальным видом, так как они помогают распространять семена через навоз и мягко перемещают почву, без ее разрушения. Что касается самого форта, эти рогатые стражи, по сути, могут предотвратить его поглощение растительностью. При этом ученые могут перемещать стадо, фактически перемещая виртуальный забор.

По словам ученых, лишь небольшая часть Литтл-Довард-Вудс в действительности представляет историческую ценность, однако местная среда обитания также важна — она является домом для множества растений и животных, а некоторые из них и вовсе встречаются лишь в изолированных районах Великобритании.

Исследователи отмечают, что местный лес также имеет национальное значение из-за его сапроксильных жуков, которым для завершения своего жизненного цикла необходима мертвая или гниющая древесина. Большое количество древних деревьев в лесу вокруг форта обеспечивают жукам необходимую среду обитания, а также поддерживает связанные с ними грибы, от которых зависит благополучие других видов.

Ранее Фокус писал о том, что коровы кайфуют от каннабиноидов в корме и дают "волшебное" молоко.