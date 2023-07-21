Жара усиливает хватку. Июль станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Ведущий эксперт NASA предупреждает о вероятности нового максимума — тепловая волна обрушится на Землю с новой силой.

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В последнее время исследователи то и дело предупреждают, что в 2023 году человечество столкнутся с огромным количеством температурных рекордов — знойная погода то и дело достигает новых максимумов. На этот раз ученые предупреждают, что нынешний июль, вероятно, станет самым жарким за всю историю наблюдений, пишет The Guardian.

По словам директора Годдардовского института космических исследований NASA Гэвина Шмидта, июль 2023 года рискует стать самым жарким месяцем на Земле за последние сотни, а то и тысячи лет. Ведущий эксперт NASA сделал это заявление во время встречи в штаб-квартире в Вашингтоне, на которой собрались эксперты агентства по климату, а также другие лидеры, в том числе администратор NASA Билл Нельсон и главный научный сотрудник и старший советник по климату Кейт Кальвин.

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Встреча произошла, когда человечество в полной мере ощутило на себе последствия климатического климата. Смертельные наводнения обрушились на Новую Англию, Канада и Греция столкнулись с массовыми лесными пожарами, Испания едва ли справляется с наплывом пациентов, пострадавших от жары, дым канадских пожаров душит города США, а по всему земному шару то и дело фиксируются все новые температурные максимумы.

По совам Шмидта, в данный момент исследователи наблюдают беспрецедентные изменения во всем мире. В то же время ученые отмечают, что несмотря на устрашающие масштабы и беспрецедентность изменений климата, они вовсе "не являются неожиданностью". Шмидт отмечает, что последние четыре десятилетия мир наблюдал за тем, как температура на поверхности Земли неумолимо растет.

На прошлой неделе в NASA уже зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений, но, по словам Шмидта, жара, которая обрушилась на Землю лишь увеличивает шансы, что 2023 станет самым жарким за всю историю климатических наблюдений. Предварительный анализ показывает, что у Земли есть 50% вероятность установить этот новый жаркий рекорд уже в этом году, другие же климатические модели свидетельствует о том, что нам это удастся с 80% вероятностью.

Исследователи отмечают, что последний крупный Эль-Ниньо, с 2014 по 2016 годы, привел к тому, что каждый из них последовательно бил предыдущий мировой рекорд. Согласно официальным данным, сегодня именно 2016 считается самым жарким за всю историю наблюдений. Впрочем, вероятно, этот рекорд будет побит уже очень скоро.

Эксперты NASA считают, что климатические изменения, которые сегодня переживает наша планета, напрямую связаны с выбросами парниковых газов, в большинстве своем речь идет об ископаемом топливе.

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