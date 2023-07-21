Прячутся за маминым плавником. Ученые обнаружили, что самки косаток защищают сыновей от драк

Любопытным кажется то, что подобная забота проявляется лишь в отношении самцов, тогда как дочери, видимо, должны уметь постоять за себя.

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Косатки — высокоинтеллектуальные морские млекопитающие, которые являются высшими и одними из наиболее опасных хищников в океане. Однако, согласному новому исследованию, некоторые косатки самцы в действительности те еще "мамочкины сыночки", пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Университетов Эксетера и Йорка, а также Центра исследований китов, обнаружили, что пожилые самки отчаянно защищают своих сыновей от нападений. Впрочем, на дочерей эта опека не распространяется. В ходе исследования ученые изучили "следы от зубных граблей", шрамов, которые остаются на теле косаток, когда один кит царапает зубами другого, и обнаружили, что у самцов их намного меньше. В особенности это проявлялось, если их мать присутствовала в стае и прекратила размножение.

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По словам ведущего автора исследования Чарли Граймса, они с коллегами считают, что обнаружили еще одно доказательство того, что в постменопаузе самки косаток повышают жизненные шансы своего потомства, в особенности это касается самцов.

Во время исследования ученые изучили группу южных косаток, живущих у северо-западного побережья Тихого океана. Эти косатки практикуют матриархат и, как правило, их группы состоят из матери, ее потомства и потомства ее дочерей. Несмотря на то, что самцы косаток будут спариваться с партнерами из других групп, и самцы и самки остаются жить в месте своего рождения вместе со своей матерью.

Шрамы от зубов являются индикаторами социального взаимодействия Фото: Center for Whale Research

Результаты исследования показали, что у самцов, чьи матери находились в постменопаузе, количество шрамов от зубов было на 35% меньше, чем у тех, чьи матери все еще продолжали размножаться. Ученые отмечают, что науке известно лишь 6 видов, которые испытывают менопаузу: люди и 5 видов китов.

По словам Граймса, они с коллегами были поражены, обнаружив, какие преимущества получают самцы, когда их мать перестает размножаться. При этом ученые не нашли никаких доказательств того, что присутствие размножающейся матери каким-то образом помогает самцам в защите от нападений.

Исследователи до сих пор не знают, почему именно это происходит, но предполагают, что это связано с тем, что после прекращения размножения у матери появляется больше времен и энергии, которые она направляет на защиту своих сыновей. Отметим, что следы на коже являются индикатором физического социального взаимодействия у косаток и, как правило, появляются в результате драке или агрессивной игры.

Авторы исследования полагают, что такое поведение матерей также может быть связано с тем, что самцы размножаются с несколькими самками, а потому у них больше шансов передать гены своей матери. По словам соавтора исследования, профессора Даррена Крофта, такое поведение самок также может быть связано с тем, что самки старшего возраста используют свой опыт, чтобы помочь сыновьям адаптироваться к контактам с другими китами. У них больше жизненного опыта, а потому они могут использовать его, чтобы увести своих сыновей от потенциальной опасности.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали четыре удивительно пугающих факта о косатках: учат языки и уважают бабушку.