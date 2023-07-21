Ховаються за маминим плавником. Учені виявили, що самки косаток захищають синів від бійок

Цікавим здається те, що подібна турбота проявляється лише щодо самців, тоді як дочки, мабуть, повинні вміти постояти за себе.

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Косатки — високоінтелектуальні морські ссавці, які є найвищими та одними з найбільш небезпечних хижаків в океані. Однак, згідно з новим дослідженням, деякі косатки самці насправді ті ще "матусині синочки", пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Університетів Ексетера і Йорка, а також Центру досліджень китів, виявили, що літні самки запекло захищають своїх синів від нападів. Втім, на дочок ця опіка не поширюється. Під час дослідження вчені вивчили "сліди від зубних граблів", шрамів, які залишаються на тілі косаток, коли один кит дряпає зубами іншого, і виявили, що у самців їх набагато менше. Особливо це проявлялося, якщо їхня мати була присутня у зграї й припинила розмноження.

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За словами провідного автора дослідження Чарлі Граймса, вони з колегами вважають, що виявили ще один доказ того, що в постменопаузі самки косаток підвищують життєві шанси свого потомства, особливо це стосується самців.

Під час дослідження вчені вивчили групу південних косаток, що живуть біля північно-західного узбережжя Тихого океану. Ці косатки практикують матріархат і, як правило, їх групи складаються з матері, її потомства і потомства її дочок. Попри те, що самці косаток будуть спаровуватися з партнерами з інших груп, і самці, і самки залишаються жити в місці свого народження разом зі своєю матір'ю.

Шрами від зубів є індикаторами соціальної взаємодії Фото: Center for Whale Research

Результати дослідження показали, що у самців, чиї матері перебували в постменопаузі, кількість шрамів від зубів була на 35% меншою, ніж у тих, чиї матері все ще продовжували розмножуватися. Науковці зазначають, що науці відомо лише 6 видів, які переживають менопаузу: люди й 5 видів китів.

За словами Граймса, вони з колегами були вражені, виявивши, які переваги отримують самці, коли їхня мати перестає розмножуватися. При цьому вчені не знайшли жодних доказів того, що присутність матері, яка розмножується, якимось чином допомагає самцям у захисті від нападів.

Дослідники досі не знають, чому саме це відбувається, але припускають, що це пов'язано з тим, що після припинення розмноження у матері з'являється більше часу та енергії, які вона спрямовує на захист своїх синів. Зазначимо, що сліди на шкірі є індикатором фізичної соціальної взаємодії в косаток і, як правило, з'являються внаслідок бійки або агресивної гри.

Автори дослідження вважають, що така поведінка матерів також може бути пов'язана з тим, що самці розмножуються з кількома самками, а тому в них більше шансів передати гени своєї матері. За словами співавтора дослідження, професора Даррена Крофта, така поведінка самок також може бути пов'язана з тим, що самки старшого віку використовують свій досвід, щоб допомогти синам адаптуватися до контактів з іншими китами. У них більше життєвого досвіду, а тому вони можуть використовувати його, щоб відвести своїх синів від потенційної небезпеки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали чотири дивовижно лячні факти про косаток: вчать мови й поважають бабусю.