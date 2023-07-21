На 50% больше Земли. В 120 световых годах найдена "суперземля", вращающаяся вокруг оранжевого карлика

Планета вращается вокруг свой родительской звезды каждые 4,8 дня.

Related video

Астрономы сообщили об открытии новой экзопланеты "суперземли" при помощи космического телескопа NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), пишет SciTechDaily.

Новый мир получил название TOI-1680 b и он примерно на 50% больше Земли. Планета вращается вокруг карликовой звезды М (оранжевый карлик, — ред.), которая расположена в 120 световых годах от Земли.

Телескоп TESS следит за 200 тысячами ярчайших звезд вблизи Солнца, чтобы найти планеты вращающиеся на орбитах этих звезд. Таким образом уже было идентифицировано около 6700 экзопланет-кандидатов.

Недавно группа астрономов под руководством астронома Мурада Гашуи из Льежского университета подтвердила еще один отслеживаемый объект. Исследователи обнаружили "суперземлю" на орбите М-карлика, известного как TOI-1680. Это открытие было подтверждено с помощью наземной фотометрии, визуализации с высоким разрешением и спектроскопическими наблюдениями.

"Мы сообщили об открытии и некоторых начальных характеристиках TOI-1680 b, суперземли, вращающейся вокруг оранжевого карлика", — говорится в статье.

Известно, что "суперземля" имеет радиус, который равняется 1,46 радиуса Земли и прогнозируемую массу около 3,18 массы Земли. Планета вращается вокруг свой родительской звезды каждые 4,8 дня на расстоянии примерно 0,03 а.е. от нее.

Родительская звезда TOI-1680 (также известная как TIC 259168516) — слабая и неактивная звезда спектрального класса M4.5. Она примерно в пять раз меньше и менее массивна, чем Солнце. Рассчитанное расстояние до TOI-1680 составило 121 световой год.

Кроме этого, ученые полагают, что TOI-1680 b может быть подходящей целью для космического телескопа Джеймса Уэбба, который может изучить атмосферу планеты. Также ученые планируют провести прямое измерение массы планеты, что будет иметь решающее значение для определения состава "суперземли".

Напомним, недавно астрономы обнаружили покрытую океаном планету возле похожей на Солнце звезды. Каменистая планета делает полный оборот вокруг своей звезды, похожей на Солнце и немного меньше его, всего за 4,9 дня.