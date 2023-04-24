Новая супер-Земля. Астрономы обнаружили покрытую океаном планету возле похожей на Солнце звезды

Это одна из очень редких планет, которых так мало обнаружено в космосе.

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Ученые с помощью космического телескопа TESS сделали еще одно важное открытие. Они обнаружили каменистую планету, которая почти в 2 раза больше Земли. Хотя она и вращается очень близко к своей звезде, все же это может быть мир, который покрыт океаном из жидкой воды, пишет ScienceAlert.

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Согласно новому исследованию, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics, астрономы обнаружили новую экзопланету, расположенную на расстоянии в 245 световых лет от нас. Эта каменистая планета делает полный оборот вокруг своей звезды, похожей на Солнце и немного меньше его, всего за 4,9 дня. То есть планета находится очень близко к звезде и либо уже потеряла свою атмосферу, либо потеряет ее в ближайшем будущем, что приведет к тому, что она останется просто сферой из камня. В то же время пока что исследователи считают, что эта планета может быть новым водным миром, который покрыт океанами из жидкой воды с атмосферой из водяного пара.

Как выяснили ученые, планета под названием TOI-733b в 1,9 раза больше Земли по размерам, а такие планеты, которые находятся в диапазоне размеров между 1,5 диаметра Земли и 2 диаметра Земли, встречаются очень редко. И это до сих пор представляет собой загадку. Поэтому планеты, которые больше Земли в диапазоне между 1,5 и 2 раза, представляют особый интерес для астрономов. Ведь они могут дать информацию, почему их так мало обнаружено на сегодняшний день.

Как выяснили ученые, планета под названием TOI-733b в 1,9 раза больше Земли по размерам Фото: space.com

В ходе исследования астрономы выяснили, что масса новой экзопланеты составляет 5,72 масс Земли. Зная размер и массу планеты ученые смогли определить ее плотность, и она оказалась на уровне 3,98 грамма на кубический сантиметр. Это немного больше плотности Марса, но значительно меньше плотности Земли (5,51 грамма на кубический сантиметр).

Пока что ученые точно не могут определить состав планеты, но если она когда-либо имела атмосферу из водорода и гелия, то скорее всего ее уже нет. В то же время на планете могла появиться вторичная атмосфера из более тяжелых элементов. Еще одно предположение ученых состоит в том, что это планета, покрытая океаном из жидкой воды и ее атмосфера состоит из водяного пара.

По словам ученых, пока что нет возможности узнать больше об этой планете, и придется ждать появления более технологически продвинутых телескопов, которые смогут дать ответ, что из себя представляет экзопланета TOI-733b.

Фокус уже писал о еще одной подобной супер-Земле, которая более, чем в 2 раза больше нашей планеты и в 6 раз массивнее ее. Ученые также считают, что она может быть водным миром.

Также Фокус писал о том, что кольца Эйнштейна вокруг галактик показали ученым на что похожа темная материя. Новое исследование предполагает, что темная материя ведет себя скорее не как частица, а как волна.