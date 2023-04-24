Нова супер-Земля. Астрономи виявили покриту океаном планету біля схожої на Сонце зірки

Це одна з дуже рідкісних планет, яких мало виявлено в космосі.

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Вчені за допомогою космічного телескопа TESS зробили ще одне відкриття. Вони виявили кам'янисту планету, яка майже в 2 рази більша за Землю. Хоча вона і обертається дуже близько до своєї зірки, все ж таки це може бути світ, який покритий океаном з рідкої води, пише ScienceAlert.

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Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Astronomy & Astrophysics, астрономи виявили нову екзопланету, розташовану на відстані 245 світлових років від нас. Ця кам'яниста планета робить повний оберт навколо своєї зірки, схожої на Сонце і трохи менше за нього, всього за 4,9 дня. Тобто планета знаходиться дуже близько до зірки і вже втратила свою атмосферу, або втратить її в найближчому майбутньому, що призведе до того, що вона залишиться просто сферою з каменю. Водночас поки що дослідники вважають, що ця планета може бути новим водним світом, який покритий океанами із рідкої води з атмосферою із водяної пари.

Як з'ясували вчені, планета під назвою TOI-733b в 1,9 раза більша за Землю за розмірами, а такі планети, які знаходяться в діапазоні розмірів між 1,5 діаметра та 2 діаметра Землі, зустрічаються дуже рідко. І це досі є загадкою. Тому планети, які більші за Землю в діапазоні між 1,5 і 2 рази, становлять особливий інтерес для астрономів. Адже вони можуть дати інформацію, чому їх так мало виявлено на сьогоднішній день.

Як з'ясували вчені, планета під назвою TOI-733b в 1,9 раза більша за Землю за розмірами Фото: space.com

У результаті дослідження астрономи з'ясували, що маса нової екзопланети становить 5,72 мас Землі. Знаючи розмір і масу планети, вчені змогли визначити її щільність, і вона виявилася на рівні 3,98 грама на кубічний сантиметр. Це трохи більше щільності Марса, але значно менше щільності Землі (5,51 грама на кубічний сантиметр).

Поки що вчені точно не можуть визначити склад планети, але якщо вона коли-небудь мала атмосферу з водню та гелію, то, найімовірніше, її вже немає. Водночас у планети могла з'явитися вторинна атмосфера з більш важких елементів. Ще одне припущення вчених полягає у тому, що це планета, вкрита океаном з рідкої води та її атмосфера складається з водяної пари.

За словами вчених, поки що немає можливості дізнатися більше про цю планету, і доведеться чекати появи більш технологічно просунутих телескопів, які зможуть дати відповідь, що являє собою екзопланета TOI-733b.

Фокус вже писав про ще одну подібну супер-Землю, яка більш, ніж у 2 рази більша за нашу планету і в 6 разів масивніша за неї. Вчені також вважають, що вона може бути водним світом.

Також Фокус писав про те, що кільця Ейнштейна навколо галактик показали вченим, на що схожа темна матерія. Нове дослідження припускає, що темна матерія поводиться радше не як частина, а як хвиля.