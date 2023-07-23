С секундомером в голове. Ученые обнаружили часть мозга, которая отвечает за "течение" времени

Исследователи считают, что смогли разгадать, почему порой кажется, что время испаряется в мгновение ока или тянется бесконечно долго.

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Ученые и философы столетиями размышляют о времени и нашем его восприятии. Одним из основных вопросов, на которые исследователи стремятся найти ответ, является понимание того, почему время "течет" по-разному в зависимости от ситуации: в один момент тянется невыносимо долго, а в другой — пролетает в мгновение ока, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые попытались найти ответ на этот вопрос и теперь утверждают, что смогли определить одну часть мозга, отвечающую за это восприятие — по крайней мере, у грызунов. В ходе исследования ученые из Оксфордского университета и Университетского колледжа Лондона, а также Фонда Шампалимо в Португалии провели ряд тестов на крысах. Результаты исследования свидетельствуют, что замедление или ускорение активности именно в этой области мозга влияет на способность животных оценивать время.

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По словам соавтора исследования, эколога-бихевиориста Тьяго Монтейро из Оксфордского университета, их с коллегами эксперименты были сосредоточены на глубокой части мозга, известной как полосатое тело. Этот участок связан с планированием движений и действий, а также участвует в принятии решений. Авторы исследования отмечают, что они использовали небольшие изменения температуры для настройки активности полосатого тела.

Отметим, что в более ранних исследованиях ученые уже использовали температуру для управления динамикой поведения у птиц: оказалось, что охлаждение замедляет пение, тогда как нагревание — ускоряет без изменения структуры. Именно поэтому исследователи предположили, что температура может стать идеальным инструментом для изменения скорости нейронной динамики, при этом не нарушая е структуру.

Монтейро отмечает, что они использовали специальные имплантаты для обогрева и охлаждения мозга крыс. Далее исследователи провели анализ под анестезией и обнаружили, что активность полосатого тела головного мозга ускоряется при повышении температуры, и замедляется при снижении.

Крыс протестировали, чтобы проанализировать их восприятие времени Фото: Nature Neuroscience

Исследователи отмечают, что когда подопытные были в сознании, те же изменения температуры и мозговой активности отображались в измененном восприятии времени в лабораторных тестах. Результаты тестов свидетельствуют о том, что более теплое и быстрое полосатое тело означало, что время течет медленнее, а холодное и медленно — время идет быстрее.

При этом исследователи обнаружили, что изменение температуры этого участка головного мозга не влияли на скорость, с которой крысы двигались, а лишь на скорость принятия решения о начале движения. Теперь ученые полагают, что за восприятие того, как быстро походит время и как быстро нужно совершать движения, отвечает два разных участка головного мозга. Простыми словами, именно полосатое тело отвечает за момент, когда нужно замахнуться ракеткой, но другой участок мозга отвечает за скорость нашего замаха. Авторы исследования не уверены, но полагают, что этой другой областью может быть мозжечок, связанный с моторным контролем и координацией.

Отметим, что более ранние исследования, основанные на данных МРТ людей, предполагали, что в "хронометраже" у людей также участвуют базальные ганглии. Однако ученые отмечают, что потребуется больше дополнительных тестов, чтобы узнать это наверняка.

По словам Монтейро, результаты их исследования крайне важны, так как нарушение чувства времени у людей, например, при болезни Паркинсона, влияет на движения и восприятие пациентов. Данное исследование по сути проливает свет на эти механизмы, что в будущем возможно позволит облегчить жизнь пациентов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что у людей изменилось восприятие времени: с чем это связано.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.