Землю накрывает адская жара: ученые рассказали, как защитить питомцев в самую знойную погоду

Не только людям сложно выносить высокие температуры, которые то и дело обрушиваются на нашу планету — как защитить своих питомцев.

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Последние несколько месяцев ученые то и дело фиксируют все новые и новые температурные рекорды, которые обрушиваются на нашу планету. А некоторые исследователи даже полагают, что июль 2023 года может стать самым жарким за всю историю наблюдений, пишет IFLScience.

Жара негативно влияет не только на здоровье человека, но и всего живого на Земле от насекомых, животных на суше и до китов и кораллов в море. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как нам защитить своих питомцев от чрезвычайно знойной погоды.

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Если речь идет о животных, содержащихся в клетке или загоне, вам следует подумать над тем, чтобы переместить их с палящего солнца или хотя бы соорудить навес, который поможет защититься от прямых солнечных лучей. Кроме того, ученые предупреждают, что в особой зоне риска находятся кошки, которые самостоятельно гуляют по двору. Дело в том, что они могут забраться в теплицы или сараи. Если животные окажутся запертыми в них, это может привести к тепловому удару, а потому следует проверять подобные места, прежде чем закрывать их на замок.

Исследователи отмечают, что для домашних кошек и собак, которые проводят много времени на улице, не лишним будет соорудить тенистые места, где они могли бы лежать и прятаться от жары. Кроме того, следует убедиться, что у питомцев есть доступ к пресной воде, чтобы избежать обезвоживания. Также исследователи советуют задуматься над тем, чтобы соорудить определенные места, где животные могли бы лежать или играть в воде — это позволит им сохранить прохладу.

Исследователи отмечают, что существует еще несколько способов, которые помогут домашним питомцам справиться с жарой, в том числе:

наличие прохладных поверхностей;

замороженные угощения;

вентиляторы и кондиционеры.

Ученые предупреждают, что в особенно жаркие дни у собак существенно повышается риск теплового удара о время прогулок на улице в жару. Ветеринары советуют в самые жаркие дни свести уровень активности к минимуму и выводить собак на прогулку только в более прохладное время дня. Исследователи отмечают, что наиболее безопасным временем для прогулок с собаками является ранее утро, но даже в это время ветеринары советуют выбирать тенистые маршруты с доступом к воде.

Исследователи отмечают, что тренировки и кормушки-головоломки могут стать отличным способом, чтобы занять собак, когда на улице слишком жарко и выходить на улицу не представляется безопасным. Увы. Печальная статистика свидетельствует о том, что более половины собак, доставленных к ветеринару с тяжелым тепловым ударом умирают.

Также важно помнить, что любой питомец рискует получить тепловой удар, если оставить его запертым в машине, а потому ученые категорические не рекомендуют оставлять собак и кошек в автомобиле, даже на короткий срок. Исследователи отмечают, что пожилые животные и питомцы с лишним весом подвержены более высокому риску, однако в целом любое животное может заболеть. Кроме того, ученые обнаружили, что животные с плоской мордой, в том числе французские бульдоги, плоскомордые кошки и кролики, подвержены повышенному риску теплового удара.

По словам старшего преподавателя биологии животных Ноттингемского Трентского университета Энн Картер, если у вашего питомца появляются признаки теплового удара, ветеринары советуют начать лечение как можно быстрее — вовремя оказанная помощь играет ключевое значение в спасении питомца.

Симптомы теплового удара у питомца:

тяжелое дыхание;

усталость (шатание при ходьбе и недостатке энергии);

диарея;

рвота;

припадки;

коллапс;

потеря сознания.

Ветеринары настаивают, что важно лечить тепловой удар на ранних стадиях, когда питомцы тяжело дышат или испытывают недостаток энергии, так как в более запущенной форме повышается риск летального исхода. Исследователи отмечают, что первым делом необходимо снизить температуру тела питомца, для этого можно поместить его в тень, на прохладную поверхность или в прохладную воду. Не стоит накрывать питомца чем-либо, в ом числе мокрым полотенцем. После этих первых шагов следует незамедлительно обратиться за помощью к ветеринару.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали критическую температуру, которую способен выдержать человек.