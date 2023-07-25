Со скоростью в 30 000 км/час. К Земле летит опасный астероид размером с пассажирский авиалайнер

Согласно прогнозам NASA, к нашей планете c огромной скоростью приближается еще один крупный околоземный космический камень.

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В NASA раскрыли подробности очередного сближения с Землей большого околоземного астероида, который имеет головокружительную скорость полета. Стоит ли уже начинать переживать из-за этого? Об этом пишет HiTech.

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Сейчас ученым известно о том, что в ближнем к нашей планете космосе летает примерно 1,3 млн околоземных астероидов, которые принадлежат к разным группам таких космических камней. И вот один из них идет на сближение с нашей планетой с огромной скоростью.

Ученые из NASA ежедневно следят за ближайшим к нам космосом, чтобы либо обнаружить новые астероиды, либо же наблюдать за траекторией полета уже известных камней. Ведь многие из них являются опасными для Земли и любое изменение их траектории полета может привести к падению астероида на нашу планету.

Сейчас ученые используют новейшие алгоритмы расчета орбит таких астероидов, по которым они вращаются вокруг Солнца. Это позволяет делать наиболее точные прогнозы того, насколько близко камни могут подлететь к Земле и какова вероятность их столкновения с планетой.

Согласно сообщению NASA, к Земле летит астероид под названием 2018 BG5, обнаруженный 5 лет назад. Его размер оценивают в 55 метров, что можно сравнить со средним размером пассажирского авиалайнера.

Сейчас астероид 2018 BG5 несется сквозь космос с головокружительной скоростью, которая составляет 30 тысяч км/час Фото: NASA

Этот астероид принадлежит к группе астероидов под названием Аполлоны, которые постоянно пересекают орбиту Земли во время своего вращения вокруг Солнца и могут очень близко подлетать к планете. Многие из них считаются опасными для нас как из-за своего размера, так и своего местоположения в космосе.

По словам ученых, сейчас астероид 2018 BG5 несется сквозь космос с головокружительной скоростью, которая составляет 30 тысяч км/час. Максимально близко к Земле этот астероид будет находиться в четверг, 27 июля. Это значит, что он должен пролететь мимо планеты на расстоянии в 4,1 млн км.

Но большой размер этого астероида и его относительная близость по космическим меркам от Земли делают его потенциально опасным. Падение такого астероида, как 2018 BG5, может нанести значительный ущерб на месте падения, хотя это не приведет к глобальной катастрофе. Ученые считают, что для того, чтобы уничтожить все живое на Земле нужно, чтобы в планету врезался астероид шириной не менее 96 км.

Фокус уже писал о том, что скоро в Землю скоро врежется спутник ЕКА, но это будет уникальное падение. На этой неделе Европейское космическое агентство впервые проведет контролируемый спуск своего неработающего спутника в атмосферу Земли.

Также Фокус писал, что недавно стало известно о том, что рядом с Земле пролетел опасный астероид, но об этом астрономы узнали только через пару дней после события.