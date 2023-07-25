Гетто на дне океана. На глубине найдена невидимая линия, расколовшая животных на два лагеря (фото)

Новое исследование показывает, что глубоко под поверхностью океана далеко не все экосистемы устроены одинаково.

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Океан занимает большую часть поверхности нашей планеты, однако исследователям все еще слишком мало известно о том, что происходит в его самых глубоких точках. Новое исследование ученых пролило свет на то, как удивительно устроена жизнь в самых глубоких точках океана, пишет Science Alert.

В этом исследовании ученые из Национального океанографического центра Великобритании обнаружили, что в самых глубоких регионах океана в действительности доминирует один особый вид организмов. Более того, ученые считают, что глубоко в океане есть "невидимая линия", которая разделяет организмы на два лагеря.

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На этот раз международная группа исследователей сосредоточилась на изучении абиссальной равнины, известной как зона Кларион-Клиппертон. Этот регион простирается на 5 000 километров по дну Тихого океана между Мексикой и Кирибати на глубине от 3 500 до 6 000 метров. Ученые обнаружили, что на глубине около 4 400 метров большинство существ, скрывающихся во тьме, имеют мягкие тела, а моллюски с твердыми панцирями встречаются, как правило, лишь выше этой линии.

Ученые до сих пор не уверены, почему это происходит, но предполагают, что это связано с доступностью минералов, из которых и строятся раковины. Авторы исследования полагают, что сделанное ими открытие в дальнейшем позволит помочь нам защитить биоразнообразие от деятельности человека в этих и без того холодных, темных и не очень приветливых условиях.

По словам соавтора исследования, эколога Эрика Симон-Льедо, изначально абиссальное морской дно считалось чуть ли не "морской пустыней". Однако по мере развития глубоководных исследований и технологий ученые обнаружили в этих экосистемах большое биоразнообразие, которое сравнимо с системами на мелководье.

Некоторые из животных, живущих на абиссальном дне Тихого океана Фото: Nature Ecology & Evolution

Сегодня технологии развились настолько, что ученые могут удаленно исследовать даже самые темные глубины океана, открывая странную бледную и мягкую изнанку подводного мира. Авторы исследования использовали глубоководных роботов, чтобы собрать большую базу данных изображений абиссальной равнины.

Далее ученые тщательно каталогизировали всех животных, которых смогли обнаружить на этих изображениях размером более 10 миллиметров. В общей сложности им удалось проиндексировать более 50 000 абиссальных существ и обнаружили заметную разницу в типах животных, которые обитали на более мелких и самых глубоких глубинах океана.

По словам Симон-Льедо, они с коллегами были весьма удивлены, когда обнаружили глубоководную провинцию, в которой явно преобладали мягкие анемоны и морские огурцы. Параллельно с этим исследователи обнаружили неглубокую абиссаль, где повсюду оказались мягкие кораллы и хрупкие звезды.

Кроме того, авторы исследования обнаружили, что моллюски с твердыми раковинами не появлялись ниже 4 400 метров, при этом абсолютно все виды абиссальной жизни населяли переходную зону между двумя этими регионами. Авторы исследования полагают, что эта определенная глубина связана с глубиной карбонатной компенсации.

Не секрет, что твердые оболочки образуются из карбоната кальция, который опускается через океан с поверхности. Однако ниже определенной глубины остается недостаточно карбоната кальция, что в результате приводит к его недостатку на морском дне, который в конце концов поглощается фауной с твердым панцирем.

Авторы исследования отмечают, что все это является свидетельством хрупкого баланса в биоразнообразии глубоководных районов океана, который может быть легко нарушен в результате ряда факторов, в том числе:

подкисление океана;

изменение климата;

глубоководная добыча полезных ископаемых.

Исследователи считают, что полученные ими результаты, отражают гораздо более высокую экологическую неоднородность в нескольких масштабах, чем ожидалось ранее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали подробную карту морского дна крупнейшего морского каньона.