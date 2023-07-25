Редко — плохо, как и часто: ученые рассказали, как часто человеку нужно принимать душ

Исследователи отмечают, что на этот вопрос не так-то просто найти однозначный ответ, однако избегание душа вредно для здоровья, как и навязчивое желание ходить в него постоянно.

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Казалось бы, принятие душа — не может быть уж слишком сложным процессом, однако ученые уверяют, что не так уж просто высчитать оптимальное количество раз посещения ванной комнаты для человека. В действительности это зависит от множества факторов, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что даже географическое положение также может влиять на то, как часто вы принимаете душ. Например, по данным Harvard Health Publishing, две трети США принимают душ ежедневно, более 80% австралийцев также предпочитают принимать душ ежедневно, тогда как в Китае лишь около половины людей принимают душ только два раза в неделю.

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Ученые отмечают, что оптимальное количество посещений душа в действительности зависит от ряда факторов, в том числе наличие тренировок, особенности рабочей среды и так далее — в общем нюансы, влияющие на запах, который вы источаете.

Если принимать душ слишком часто

Слишком частые банные процедуры в действительности не так уж полезны для нашего здоровья. По сути, они могут привести к раздражению. Дело в том, что в нашем теле есть множество вирусов, бактерий и микробов, который и образуют наш микробиом. Однако некоторые из них в действительности чрезвычайно важны для нашего здоровья.

Некоторые предыдущие исследования показали, что слишком частое принятие душа может нарушить естественный микробиом человека, что фактически нанесет вред здоровью нашей кожи. В результате это может привести к зуду и сухости кожи, в результате чего бактерии и аллергены могут в нее проникнуть, что приведет к аллергическим реакциям и кожным инфекциям.

Так, принятие душа с жесткими шампунями и мылом может лишить наше тело полезных микробов и натуральных масел, что в результате может доставить нам множество хлопот в будущем. Кроме того, считается, что некоторые распространенные кожные заболевания могут быть вызваны нарушением микробиома человека.

Например, некоторые педиатры и дерматологи рекомендуют не купать детей каждый день. Это связано с тем, что человеческая иммунная система нуждается в стимуляции от грязи, нормальных микроорганизмов и воздействия окружающей среды. Все это позволяет нашему организму создавать защитные антитела и укреплять иммунную память. В результате слишком частый прием ванны и душа может снизить способность нашей иммунной системы выполнять свою работу.

Если принимать душ слишком редко

В то же время недостаточное количество принятия душа может привести к тому, что неприятный запах попросту будет распространяться вокруг вас. Однако даже это еще не все, недостаточное количество душа в вашей жизни также может привести к таким проблемам, как перхоть из-за дрожжей в сальных железах — они размножаются и раздражают кожу головы; также могут появиться прыщи из-за грязи и омертвевшей кожи, забивающей поры. Кроме того этому способствует накопление природного жира на коже, что вызывает чрезмерный рост бактерий, а это также приводит к прыщам и экземе.

Как часто нужно принимать душ

Увы, исследователи не могут назвать точное количество раз, сколько нам стоило бы посещать душ. Некоторые эксперты считают, что люди должны принимать душ ежедневно, в то время как другие уверены — большинству людей достаточно принимать душ не более 23 раз в неделю. Конечно, количество раз должно варьироваться в зависимости от ситуации на работе и в рутине.

При этом некоторые исследователи советуют принимать душ не более 3-4 минут, уделяя особое внимание подмышкам и паху. При этом вода не должна быть слишком теплой, а вам лучше использовать продукты, предназначенные для чувствительной кожи, а также избегать средств с сильным запахом. Кроме того, ученые говорят о необходимости увлажнения кожи после каждого приема душа.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.