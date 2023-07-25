Американские горки длиной 750 км: под ледяным щитом Гренландии находится удивительная древняя земля

Странный мир обнаружили исследователи под километровой толщей гренландского льда — это проливает свет на далекое прошлое нашей планеты.

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Около 80% Гренландии покрыто невероятно толстым ледяным щитом и под ним скрываются невероятные загадки истории нашей планеты. Теперь исследователи считают, что им удалось заглянуть немного в эту "загадочную кроличью нору" и изучить давно утерянную землю, спрятанную подо льдами, пишет IFLScience.

Наряду с давно потерянными горами и скалистыми каньонами мир под ледяным щитом Гренландии дает исследователям беспрецедентную информацию о далеком прошлом нашей планеты. Известно, что Гренландия является крупнейшим островом в мире, его площадь составляет около 2,17 миллиона квадратных километров, что в три раза превышает площадь штата Техас (США), например.

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Данные Национального центра данных по снегу и льду свидетельствуют о том, что только 410 тысяч квадратных километров этой поверхности в действительности свободны ото льда. То есть ледяной щит Гренландии простирается на 1, 7 миллиона квадратных километров, при этом в самом толстом месте его ледяной покров достигает в высоту более 3 километров.

Отметим что гренландский ледяной щит является вторым по величине ледяным щитом в мире, фактически он уступает лишь антарктическому ледяному щиту на полярно противоположной стороне планеты. Ученые отмечают, что под ледяным покровом Гренландии, как и в Антарктиде находится суша, в отличие от Арктики, которая представляет собой лишь лед, плавающий в море.

Исследователи отмечают, что под гренландскими льдами расположена загадочная земля, которая скрывает умопомрачительные геологические структуры, например, самый большой в мире каньон под названием Гранд-Каньон. Этот невероятно огромный каньон Гренландии имеет длину более 750 километров и глубину около 800 метров, а его ширина достигает около 10 километров. Ученые полагают, что этот каньон, вероятно, был высечен колоссальной рекой, протекавшей в этом районе около 4 миллионов лет назад.

Кроме того, исследователи обнаружили здесь свидетельства жизни растений. Еще в 1966 году американские военные взяли здесь образец керна, прорубив почти 1,6 километров льда на северо-западе Гренландии — в результате им удалось добыть керн высотой в 4,5 метров.

Лишь спустя десятилетия образец был заново изучен и исследователи обнаружили в нем ветки, листья и даже единственные в своем роде ископаемые растения. Все это стало подтверждением тому, что около 400 000 лет назад большая часть Гренландии в действительности была свободна от ледяных оков и, вероятно, покрыта еловыми лесами и кустарниковой тундрой.

Авторы исследования полагают, что в течение следующего столетия у человечества есть все шансы вновь увидеть Гренландию освобожденной от ледяных оков. Увы, это не очень хорошо для людей и планеты в целом. Исследователи полагают, что в течение следующих десятилетий Гренландия неминуемо будет терять свой лед, а это приведет к поднятию уровня моря — в результате нас ждут разрушения и перераспределение по всей Земле.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние.