Найдена причина массовых сердечных приступов и смертей: волны тепла и прохлады "косят" человечество

Исследователи обнаружили, что экстремальные климатические изменения опасным образом влияют на людей — в некоторых случаях риск смерти возрастает вдвое.

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В последние месяцы исследователи то и дело фиксируют новые рекордные температуры. Более того, некоторые ученые предполагают, что нынешний июль и вовсе станет самым жарким за все время наблюдений, а в дальнейшем эта тенденция будет лишь усугубляться, пишет Gizmodo.

Сами по себе экстремальные климатические изменения не приносят пользы планете, однако исследователи теперь полагают, что волны тепла и похолодания связаны с большим количеством смертельных сердечных приступов. Причем риск смерти от сердечного приступа почти вдвое выше в дни, когда на мир обрушивается рекордная жара или сильное загрязнение воздуха мелкими частицами.

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В новом исследовании китайские исследователи проанализировали данные, собранные о зарегистрированных случаях смерти от сердечного приступа в провинции Цзянсу в период с 2015 по 2020 годы. Позже они сопоставили эту информацию с данными об окружающей среде в этом районе, сосредоточив внимание на особенно жарких и прохладных днях, а также изучив уровень мелких твердых частиц (размером менее 2,5 микрона).

В общей сложности в этот период в провинции было зарегистрировано 200 000 смертельных сердечных приступов. Ученые проанализировали данные и обнаружили заметную связь между увеличением смертности от сердечных приступов и днями с экстремальной температурой даже после учета других факторов.

Авторы исследования полагают, что глобальный рост экстремальных погодных условий обернется для человечества кошмаров — вероятно, количество смертельных сердечных приступов продолжит расти вместе с увеличением интенсивности и силы тепловых волн. Результаты исследования также свидетельствуют, что наиболее опасными днями оказались дни экстремальной жары, в которые также наблюдались высокие уровни определенных загрязнителей воздуха.

В целом ученые считают, что волны жары представляют большую угрозу, чем волны похолодания. В зависимости от продолжительности и силы тепловой волны связанный с ней повышенный риск смерти колебался от 18% до 74%. В самые холодные дни связь также наблюдалась, но риск колебался лишь в пределах от 4% до 12%. При этом наиболее опасными для человека оказались дни экстремальной жары, которые сопровождались сильным загрязнение мелкими частицами — в эти дни вероятность смерти от сердечного приступа возрастала вдвое.

И все же авторы исследования отмечают, что им удалось обнаружить лишь корреляцию между экстремальными погодными условиями и смертностью от сердечных приступов, однако не четкую причинно-следственную связь. Впрочем, данное исследование подтверждает выводы предыдущих исследований о том, что сердечные приступы становятся более опасными в дни экстремальных погодных явлений.

По словам старшего автора исследования, доцента эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Университета Сунь Ятсена, Ювея Лю, смертельные сердечные приступы — не единственная серьезная проблема, которая усугубиться с изменением климата. Ученые предупреждают, что человечество также столкнется с усилением таких проблем как аллергия на пыльцу и распространение болезнетворных переносчиков, таких как клещи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали критическую температуру, которую способен выдержать человек.