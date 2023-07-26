Год длится всего 17,5 часов: расплавленная суперземля каким-то чудом сохранила смену дня и ночи

Ученые считают, что покрытая океаном из расплавленной лавы экзопланета еще более необычная, чем предполагалось.

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Астрономы продолжают изучение странной раскаленной экзопланеты 55 Cancri e, которая в 2 раза больше Земли по размерам и в 8 раз больше нашей планеты по массе. Благодаря этому ее называют суперземлей, хотя она имеет действительно адские условия. Поверхность каменистого мира покрыта океаном из раскаленной лавы, где температура достигает пары тысяч градусов Цельсия. При этом планета вращается настолько близко к своей родной звезде (она называется Коперник), что год здесь продолжается всего 17,5 земных часов. Предполагалось, что эта суперземля всегда обращена одной стороной к своей звезде, поэтому на одной ее стороне царит вечный день, а на другой – вечная ночь. Но новое исследование ученых из Стокгольмского университета предполагает, что день и ночь все же существую на этой адской экзопланете, пишет Forbes.

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Астрономы продолжают исследование разных по своим характеристикам экзопланет и особое внимание уже несколько к себе привлекает планета 55 Cancri e, расположенная на расстоянии примерно в 40 световых лет от Земли.

Здесь не стоит искать признаки существования жизни, ведь на поверхности этого каменистого мира температура настолько высокая, что может плавиться железо. Тем не менее так называемая суперземля представляет собой ценный объект для изучения эволюции каменистых планет.

Хотя ученые ранее предполагали, что гравитация звезды удерживает всегда 55 Cancri e повернутой к своей звезде лишь одной стороной, новые наблюдения астрономов из Швеции указывают на то, что на самом деле здесь может меняться день и ночь, то есть планета все же поворачивается разными сторонами к Копернику.

В результате новых наблюдений ученые обнаружили больше изменений в температуре и орбитальном движении, чем они ожидали увидеть. По словам ученых, раскаленная экзопланета может иметь немного эксцентричную орбиту из-за гравитационного влияния трех остальных планет в этой системе. Эти планеты находятся дальше от звезды, чем 55 Cancri e, а самая далекая планета вообще совершает полный оборот вокруг Коперника за 15 земных лет.

Ученые считают, на покрытой океаном из расплавленной лавы экзопланете все же существуют день и ночь, хотя считалось, что этого нет Фото: NASA

С другой стороны, ученые заявили о том, что они пока не уверены на все 100% в правильности своих выводов, но предварительные данные указывают на то, что 55 Cancri e еще более странная планета, чем предполагалось.

Согласно существующим теориям, эта планета на самом деле сформировалась намного дальше от своей звезды, а затем каким-то образом (ученые пока точно не знают как) переместилась на свою нынешнюю орбиту.

Некоторые ученые предполагали, что эта планета изначально была газовым гигантом, который потерял свою атмосферу из-за сильного излучения звезды. Но большинство астрономов считают, что этот мир всегда была каменистой планетой, то есть похожей по составу на Землю.

Исследователи предполагают, что когда на этой планете наступает день, то ее поверхность сильно нагревается и начинает плавиться еще больше, благодаря этому происходит испарение составляющих ее веществ. Таким образом на этой планете может формироваться силикатно-минеральная атмосфера. Когда же наступает ночь на планете 55 Cancri e, то температура здесь снижается и весь пар превращается снова в расплавленную лаву, которая выпадает в виде дождя.

Фокус уже подробно писал об этой экзопланете, о ее основных свойствах, а также о других трех планетах, которые вращаются вокруг местной звезды, немного меньшей по размеру чем Солнце.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили воду в месте формирования планет вокруг одной из звезд. Это означает, что на такой планете, которая появиться здесь уже изначально может быть вода и она может быть похожей на Землю.