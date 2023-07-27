Миллионы лет древние фабрики в недрах Земли усеивают планету алмазами: почему это происходит

Исследователи считают, что раскрыли тайну того, почему алмазы извергаются из недр планеты и рассыпаются по поверхности Земли.

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Мощные извержения вулканов, которые запускают алмазы высоко в небо и разбрасывают драгоценные камни по поверхности Земли, давно поставили исследователей в тупик. Однако теперь ученые полагают, что смогли разгадать тайну того, что происходит на глубине около 160 километров под землей и заставляет кристаллы подниматься с такой невероятной силой, пишет The Guardian.

Работа исследователей из Университета Саутгемптона проливает свет на работу древних алмазных фабрик в недрах Земли, которые вызывают редкие извержения. Более того, ученые также полагают, что смогли отыскать территории, где наиболее вероятно обнаружение богатых алмазами месторождений. По словам руководителя исследования, профессора Тома Гернона, в глубине земных континентов есть место, где образуются алмазы. В новом исследовании ученые сосредоточились на поиске того, что заставляет драгоценные камни вырываться из глубин, где они потенциально лежали миллиарды лет.

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Чтобы пролить свет на эту тайну, международная команда исследователей провела анализ исторических данных о континентальных плитах и кимберлитах — породах, которые были выброшены в результате извержений и содержат алмазы. В результате они обнаружили, что за последний миллиард лет большинство извержений кимберлитов происходили через 25 миллионов лет после того, как континентальные плиты разорвались.

Авторы исследования также заметили, что первые извержения кимберлитов происходили вблизи краев плит, однако все изменилось во время более поздних извержений — они все чаще происходили ближе к середине плиты.

Известно, что континентальные плиты разрываются и собираются в течение огромных временных масштабов. Например, около 300 миллионов лет назад Северная и Южная Америка были соединены с Африкой и Европой, и являлись частью одного континента под названием Пангея. Однако около 175 миллионов лет назад массивный участок суши начал разделяться.

Ученые использовали компьютерные модели горных пород и магмы, что помогло собрать воедино целую цепочку событий, которые, как считают ученые, вызывают извержение богатых алмазами пород. Исследователи полагают, что процесс начинается, когда континентальные плиты растягиваются и начинают разрываться — это заставляет породу становиться все тоньше и нарушает нормальный поток материала в мантии нашей планеты.

Разрушение мантии — достаточно мощный процесс, способный отколоть целые куски породы от основания континентальной коры. Фактически эти породы находятся под огромным давлением, что и позволят углероду за сотни лет отложения изменить структуру и сформировать алмаз.

После погружения кусков горных пород в мантию, они вызывают еще более разрушительные потоки, которые рвутся наружу, сдирая слои горных пород толщиной в десятки километров со дна плиты наверху. Простыми словами, происходит эффект домино, который соединяет все необходимые для производства кимберлитовой магмы, содержащей алмазы, ингредиенты воедино. Когда образовывается достаточное количество расплава, он быстро поднимается и прорывает кору в виде мощного извержения.

Авторы исследования полагают, что последнее алмазное извержение произошло 11 000 лет назад на холмах Игвизи в Танзании. Однако большая часть подобных извержений все же произошли в меловой период от 146 до 66 миллионов лет назад. Любопытно, что в отличие от обычных извержений, извержения кимберлитовой породы оставляют на земле вертикальные отверстия в виде труб, которые сегодня составляют основу многих алмазных рудников.

По словам Гернона, ученым известно где, когда и почему формируются кимберлиты, что весьма полезно для геологической разведки. Более того, теперь исследователям также известны события, необходимые для запуска "алмазного извержения".

Авторы исследования отмечают, что подобные выбросы кимберлитовой породы на самом деле чрезвычайно редки в истории нашей планеты, так как для их возникновения требуется "идеальный шторм условий и событий".

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили "алмазную фабрику", работающую уже миллиарды лет.