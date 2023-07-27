Эту загадку не могли разгадать 80 лет: ученые выяснили, что же происходит на Солнце (фото)

Исследователи смогли понять, почему внешняя атмосфера нашей звезды имеет такую невероятно высокую температуру, которая значительно выше, чем на поверхности Солнца.

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Международная группа ученых представила результаты нового исследования Солнца в издании Astrophysical Journal Letters. Согласно этой научной работе, ученые смогли объяснить, почему солнечная корона значительно горячее, чем поверхность Солнца. Эту загадку не могли объяснить в течение 80 лет, пишет Space.

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По авторов исследования, в течение восьми десятилетий астрофизики пытались выяснить, что делает корону Солнца такой горячей, по сравнению с поверхностью нашей звезды.

Внешний слой атмосферы Солнца называется корона, и ее температура составляет примерно 1 млн градусов Цельсия. Но температура поверхности звезды составляет примерно 6 тысяч градусов Цельсия. Учитывая тот факт, что корона находится дальше источника тепла в ядре Солнца, она должна быть наоборот намного холоднее, чем поверхность звезды.

Внешний слой атмосферы Солнца называется корона и ее температура составляет примерно 1 млн градусов Цельсия. Но температура поверхности звезды составляет примерно 6 тысяч градусов Цельсия Фото: Forbes

Ученые использовали данные космического аппарата Solar Orbiter, который может видеть высокоэнергетический ультрафиолетовый свет, излучаемый Солнцем. Хотя наземные телескопы могут делать снимки Солнца в более высоком разрешении, они не способны видеть крайнюю ультрафиолетовую часть спектра солнечного света. Этому мешает атмосфера Земли, а потому наземные телескопы не могут обнаружить многих важных явлений, которые определяют поведение Солнца.

Но Solar Orbiter вращается вокруг нашей звезды на расстоянии в 77 млн км, а это ближе, чем находится Меркурий, первая планета Солнечной системы. Поэтому приборы аппарат могут обнаружить на Солнце многие неизвестные явления. Благодаря таким наблюдениям ученые обнаружили наличие на нашей звезде быстрых магнитных волн, которые перемещаются по поверхности Солнца.

На изображении космического аппарата Solar Orbiter можно увидеть магнитные структуры, то есть быстрые магнитные волны, которые выделены синим, зеленым и красным прямоугольниками Фото: ESA

Как показывают расчеты ученых, именно быстрые колебания этих магнитных волн создают так много энергии, что благодаря этому и происходит значительное нагревание верхней атмосферы звезды. Хотя раньше астрофизики уже находили более медленные магнитные волны, но оказалось, что они выделяют не так много энергии и это не может объяснить значительный перепад температур между поверхностью Солнца и его короной.

На изображении космического аппарата Solar Orbiter можно увидеть магнитные структуры, то есть быстрые магнитные волны, которые выделены синим, зеленым и красным прямоугольниками. Каждая из таких структур имеет ширину в 10 тысяч км. При этом диаметр Солнца составляет 1 392 000 км. Ученые намерены продолжить изучение новых быстрых магнитных волн, обнаруженных на Солнце, чтобы еще больше узнать об их свойствах.

Фокус уже писал о еще одном исследовании, в рамках которого ученые также пытались найти ответ, почему солнечная корона такая горячая. Их исследование также связано с поведением магнитного поля нашей звезды.

Также Фокус писал, что ученые предполагают существование в космосе невидимого для нас типа звезд и эти объекты в конце своей жизни также взрываются, как и обычные звезды. При этом такие взрывы могут происходить рядом с нашей Солнечной системой.