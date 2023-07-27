Цю загадку не могли розгадати 80 років: учені з'ясували, що ж відбувається на Сонці (фото)

Дослідники змогли зрозуміти, чому зовнішня атмосфера нашої зірки має таку неймовірно високу температуру, яка значно вища, ніж на поверхні Сонця.

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Міжнародна група вчених представила результати нового дослідження Сонця у виданні Astrophysical Journal Letters. Згідно з цією науковою роботою, вчені змогли пояснити, чому сонячна корона є значно гарячішою, ніж поверхня Сонця. Цю загадку не могли пояснити протягом 80 років, пише Space.

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За словами авторів дослідження, протягом восьми десятиліть астрофізики намагалися з'ясувати, що робить корону Сонця такою гарячою, порівняно з поверхнею нашої зірки.

Зовнішній шар атмосфери Сонця називається корона, і її температура становить приблизно 1 млн градусів Цельсія. Але температура поверхні зірки становить приблизно 6 тисяч градусів Цельсія. З огляду на той факт, що корона розташована далі від джерела тепла в ядрі Сонця, вона має бути навпаки набагато холоднішою, ніж поверхня зірки.

Зовнішній шар атмосфери Сонця називається корона і її температура становить приблизно 1 млн градусів Цельсія. Але температура поверхні зірки становить приблизно 6 тисяч градусів Цельсія Фото: Forbes

Вчені використовували дані космічного апарату Solar Orbiter, який може бачити високоенергетичне ультрафіолетове світло, що випромінюється Сонцем. Хоча наземні телескопи можуть робити знімки Сонця з більш високою роздільною здатністю, вони не здатні бачити крайню ультрафіолетову частину спектра сонячного світла. Цьому заважає атмосфера Землі, а тому наземні телескопи не можуть виявити багатьох важливих явищ, які визначають поведінку Сонця.

Але Solar Orbiter обертається навколо нашої зірки на відстані в 77 млн км, а це ближче, ніж знаходиться Меркурій, перша планета Сонячної системи. Тому прилади апарат можуть виявити на Сонці багато невідомих явищ. Завдяки таким спостереженням учені виявили наявність на нашій зірці швидких магнітних хвиль, які переміщуються поверхнею Сонця.

На зображенні космічного апарату Solar Orbiter можна побачити магнітні структури, тобто швидкі магнітні хвилі, які виділені синім, зеленим і червоним прямокутниками Фото: ESA

Як показують розрахунки вчених, саме швидкі коливання цих магнітних хвиль створюють так багато енергії, що завдяки цьому і відбувається значне нагрівання верхньої атмосфери зірки. Хоча раніше астрофізики вже знаходили повільніші магнітні хвилі, але виявилося, що вони виділяють не так багато енергії і це не може пояснити значний перепад температур між поверхнею Сонця та його короною.

На зображенні космічного апарату Solar Orbiter можна побачити магнітні структури, тобто швидкі магнітні хвилі, які виділені синім, зеленим і червоним прямокутниками. Кожна з таких структур має ширину в 10 тисяч км. При цьому діаметр Сонця становить 1 392 000 км. Вчені мають намір продовжити вивчення нових швидких магнітних хвиль, виявлених на Сонці, щоб ще більше дізнатися про їхні властивості.

Фокус уже писав про ще одне дослідження, в рамках якого вчені також намагалися знайти відповідь, чому сонячна корона така гаряча. Їхнє дослідження також пов'язане з поведінкою магнітного поля нашої зірки.

Також Фокус писав, що вчені припускають існування в космосі невидимого для нас типу зірок і ці об'єкти наприкінці свого життя також вибухають, як і звичайні зірки. При цьому такі вибухи можуть відбуватися поруч із нашою Сонячною системою.