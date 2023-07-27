Найденные редкие старинные артефакты могут указать путь к дому неизвестного короля (фото)

Под землей острова Фальстер, что на юго-востоке Дании, обнаружили небольшие интригующие предметы, которые могут содержать ключ к разгадке тайны прошлого острова. Эти золотые печати, которые использовали для изготовления подарков богам, заставили археологов безумно волноваться.

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В юго-восточном регионе Дании, на острове Фальстер, сделали необычное археологическое открытие. Леннарт Ларсен, человек с металлоискателем, наткнулся на слабый, но отчетливый звуковой сигнал, что в итоге привело к коллекции небольших загадочных предметов, не похожих на те, с которыми ему приходилось сталкиваться раньше, пишет Arkeonews.

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Среди найденных предметов была замечательная печать, известная под названием "патрис", которую, как полагают, использовали для изготовления золотых изображений, возможно, как подношение божествам. Находка сразу же заинтересовала тамошний музей, намекая на потенциал обогащения датской истории или понимания местной истории Фальстера.

Мари Бринч, археолог и музейный работник, отметила важность находки. Она предположила, что наличие печати может даже указывать на то, что это место в древности имело определенную политическую власть и связано с викингами.

Особенно убедительным является исторический контекст находки. Ее обнаружили на территории, которая ранее была болотистой местностью, предназначенной для религиозных церемоний, посвященных богам.

Хотя ранее на Фальстере уже находили доказательства деятельности людей железного века и эпохи викингов, до начала эпохи викингов находок, связанных с состоятельной элитой острова, было немного. Недавно обнаруженные печати потенциально могут пролить свет на этот аспект истории острова.

Исследователи датируют крошечные объекты периодом, предшествовавшим эпохе викингов, между 500 и 700 годами нашей эры. По словам Маргрет Ватт из Национального музея, печати такого типа чрезвычайно редкие: во всем скандинавском регионе обнаружено лишь 28 таких печатей, включая ту, что найдена на Фальстере.

Примечательно, что к югу от Балтийского моря не найдено ни одной печати или золотой монеты такого типа.

Это небольшое открытие может иметь решающее значение для нашего понимания истории Лолландии и Фальстера Фото: Museum Lolland Falster

Уникальный стиль печати дает дополнительные сведения. На ней изображена фигура в изысканном наряде, которая стоит с опущенными вниз руками, чтобы были видны ладони. Ватт объясняет, что как в христианской, так и в дохристианской культуре этот жест означает либо покорность, либо откровение.

Отсутствие какого-либо изображения слабости или же изъянов у изображенного бога или царя добавляет интриги находке.

Учитывая то, что на этом месте могут сделать новые археологические открытия, музей решил не разглашать, где именно обнаружили артефакты.

Наконец, эта выдающаяся находка древних печатей в Фальстере привлекла внимание как археологов, так и историков. Редкость и уникальный символизм этих объектов позволяют заглянуть в прошлое острова, поднимая вопрос о его потенциальной роли как центра власти, торговли и религиозной деятельности до эпохи викингов.

Дальнейшие исследования могут добавить бесценные кусочки к головоломке истории Дании и увлекательной истории самого острова.

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