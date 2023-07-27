Знайдені рідкісні старовинні артефакти можуть вказати шлях до дому невідомого короля (фото)

Під землею острова Фальстер, що на південному сході Данії, виявили невеликі гостроцікаві предмети, які можуть містити ключ до розгадки таємниці минулого острова. Ці золоті печатки, що використовували для виготовлення подарунків богам, змусили археологів шалено хвилюватися.

Related video

У південно-східному регіоні Данії, на острові Фальстер, зробили незвичайне археологічне відкриття. Леннарт Ларсен, чоловік із металошукачем, натрапив на слабкий, але виразний звуковий сигнал, що зрештою привів до колекції невеликих загадкових предметів, не схожих на ті, з якими йому доводилося стикатися раніше, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Серед знайдених предметів була чудова печатка, відома під назвою "патрис", яку, як вважають, використовували для виготовлення золотих зображень, можливо, як підношення божествам. Знахідка одразу ж зацікавила тамтешній музей, натякаючи на потенціал збагачення данської історії або розуміння місцевої історії Фальстера.

Марі Брінч, археологиня та музейна працівниця, відзначила важливість знахідки. Вона припустила, що наявність печатки може навіть вказувати на те, що це місце в давнину мало певну політичну владу та пов'язане з вікінгами.

Особливо переконливим є історичний контекст знахідки. Її виявили на території, яка раніше була болотистою місцевістю, призначеною для релігійних церемоній, присвячених богам.

Хоча раніше на Фальстері вже знаходили докази діяльності людей залізного віку та епохи вікінгів, до початку епохи вікінгів знахідок, пов'язаних із заможною елітою острова, було небагато. Нещодавно виявлені печатки потенційно можуть пролити світло на цей аспект історії острова.

Дослідники датують крихітні об'єкти періодом, що передував епосі вікінгів, між 500 та 700 роками нашої ери. За словами Маргрет Ватт з Національного музею, печатки такого типу надзвичайно рідкісними: у всьому скандинавському регіоні виявлено лише 28 таких печаток, включно з тією, що знайдена на Фальстері.

Примітно, що на південь від Балтійського моря не знайдено жодної печатки чи золотої монети такого типу.

Це невелике відкриття може мати вирішальне значення для нашого розуміння історії Лолландії та Фальстера Фото: Museum Lolland Falster

Унікальний стиль печатки дає додаткові відомості. На ній зображена фігура у вишуканому вбранні, яка стоїть з опущеними донизу руками, щоб було видно долоні. Ватт пояснює, що як у християнській, так і в дохристиянській культурі цей жест означає або покору, або одкровення.

Відсутність будь-якого зображення слабкості або ж вад у зображеного бога чи царя додає інтриги знахідці.

Зважаючи на те, що на цьому місці можуть зробити нові археологічні відкриття, музей вирішив не розголошувати, де саме виявили артефакти.

Насамкінець, ця визначна знахідка стародавніх печаток у Фальстері привернула увагу як археологів, так і істориків. Рідкісність та унікальний символізм цих об'єктів дають змогу зазирнути в минуле острова, порушуючи питання про його потенційну роль як центру влади, торгівлі та релігійної діяльності до епохи вікінгів.

Подальші дослідження можуть додати безцінні шматочки до пазла історії Данії та захопливої історії самого острова.

Раніше Фокус писав про артефакт із Британського форту Віндоланда. Вчені виявили, кому насправді належить римська бронзова рука.

А також ми розповідали про середньовічний меч хрестоносців: археологи дослідили таємниці незвичайної знахідки з морського дна.