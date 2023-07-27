Новое изображение известной звезды показало, как будет умирать Солнце (фото)

Умирающая звезда в конечном итоге создаст планетарную туманность и ее элементы станут основой для появления новых звездных систем.

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С помощью телескопа VLT, который принадлежит Европейской южной обсерватории, астрономы сделали новый снимок красного гиганта под названием R Скульптора. Она расположена на расстоянии в 1200 световых лет от нас и уже сожгла свое водородное топливо в ядре. Это значит, что этот гигант умирает и уже начал сбрасывать свои внешние слои, которые сейчас окутывают R Скульптора. Но ученые заметили дыру в этой окружающей оболочке и их наблюдения могут подсказать, что же будет дальше, пишет Inverse.

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По космическим меркам звезда R Скульптора находится недалеко от Земли и в далеком прошлом она была похожа на наше Солнце. Но жизнь звезды подходит к концу, она превратилась в красного гиганта и ее внешние слои начали улетать в космос.

Сейчас звезда R Скульптора окутана оболочкой из газа и пыли, созданной тем веществом, которое унес от звезды звездный ветер. На новом снимке видно эту оболочку, но также здесь наблюдается и своеобразная дыра, сквозь которую можно увидеть яркую поверхность умирающей звезды.

Свою жизнь превращением в белых карликов и созданием планетарных туманностей заканчивают звезды с массой, как у Солнца Фото: space.com

Предыдущие наблюдения с помощью радиотелескопа ALMA показали наличие необычных спиральных узоров в околозвездной оболочке R Скульптора. Они могли появится под влиянием звезды-компаньона, поэтому красный гигант скорее всего не умирает в одиночестве.

Когда звезда сбросит весь свой внешний слой, то образуется планетарная туманность. Это огромное облако из газа и пыли, которое будет медленно увеличиваться в размерах вокруг остатка R Скульптора. Этот остаток называется белым карликом и представляет собой плотно сжатое ядро бывшей звезды и иногда эти объекты называют мертвыми звездами.

С помощью телескопа VLT, который принадлежит Европейской южной обсерватории, астрономы сделали новый снимок красного гиганта под названием R Скульптора Фото: ESO

Свою жизнь превращением в белых карликов и созданием планетарных туманностей заканчивают звезды с массой, как у Солнца, или в несколько раз превышающей ее. Такой массы недостаточно для того, чтобы звезда взорвалась сверхновой.

То, что можно видеть на изображении R Скульптора можно будет увидеть и через несколько миллиардов лет на изображении Солнца. Наша звезда пройдет те же этапы предсмертной эволюции с созданием планетарной туманности, и в космос улетят химические элементы, необходимые для создания новых звездных систем.

То, что можно видеть на изображении R Скульптора можно будет увидеть и через несколько миллиардов лет на изображении Солнца Фото: NASA

Сейчас ученые проводят наблюдения за R Скульптора, чтобы понять какую именно планетарную туманность создаст умирающая звезда. Все зависит от того, какое количество своей массы потеряет в итоге звезда и это приведет к созданию одного из известных видом планетарных туманностей.

Фокус уже писал о том, что астрономы смогли получить первое изображение процесса, во время которого рождаются газовые гиганты. Возможно именно так на заре истории Солнечной системы появились самые большие планеты.

Почему Вселенная не пустая и вообще существует? Фокус уже писал о том, что ученые нашли ответ на давнюю космологическую загадку. Измерения гелия в далеких галактиках помогло объяснить, почему Вселенная наполнена разными объектами и не исчезла в самом начале.