Нове зображення відомої зірки показало, як помиратиме Сонце (фото)

Вмираюча зірка в кінцевому підсумку створить планетарну туманність і її елементи стануть основою для появи нових зоряних систем.

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За допомогою телескопа VLT, який належить Європейській південній обсерваторії, астрономи зробили новий знімок червоного гіганта під назвою R Скульптора. Вона розташована на відстані в 1200 світлових років від нас і вже спалила своє водневе паливо в ядрі. Це означає, що цей гігант помирає і вже почав скидати свої зовнішні шари, які зараз огортають R Скульптора. Але вчені помітили дірку в цій навколишній оболонці і їхні спостереження можуть підказати, що ж буде далі, пише Inverse.

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За космічними мірками зірка R Скульптора розташована недалеко від Землі і в далекому минулому вона була схожа на наше Сонце. Але життя зірки добігає кінця, вона перетворилася на червоного гіганта і її зовнішні шари почали відлітати в космос.

Зараз зірка R Скульптора оповита оболонкою з газу і пилу, створеною тією речовиною, яку забрав від зірки зоряний вітер. На новому знімку видно цю оболонку, але також тут спостерігається і своєрідна діра, крізь яку можна побачити яскраву поверхню вмираючої зірки.

Своє життя перетворенням на білих карликів і створенням планетарних туманностей закінчують зірки з масою, як у Сонця Фото: space.com

Попередні спостереження за допомогою радіотелескопа ALMA показали наявність незвичайних спіральних візерунків у навколозоряній оболонці R Скульптора. Вони могли з'явиться під впливом зірки-компаньйона, тож червоний гігант, найімовірніше, не помирає на самоті.

Коли зірка скине весь свій зовнішній шар, то утвориться планетарна туманність. Це величезна хмара з газу і пилу, яка буде повільно збільшуватися в розмірах навколо залишку R Скульптора. Цей залишок називається білим карликом і являє собою щільно стиснуте ядро колишньої зірки й іноді ці об'єкти називають мертвими зірками.

За допомогою телескопа VLT, який належить Європейській південній обсерваторії, астрономи зробили новий знімок червоного гіганта під назвою R Скульптора Фото: ESO

Своє життя перетворенням на білих карликів і створенням планетарних туманностей закінчують зірки з масою, як у Сонця, або такою, що в кілька разів перевищує її. Такої маси недостатньо для того, щоб зірка вибухнула надновою.

Те, що можна бачити на зображенні R Скульптора, можна буде побачити і через кілька мільярдів років на зображенні Сонця. Наша зірка пройде ті самі етапи передсмертної еволюції зі створенням планетарної туманності, і в космос полетять хімічні елементи, необхідні для створення нових зоряних систем.

Те, що можна бачити на зображенні R Скульптора, можна буде побачити і через кілька мільярдів років на зображенні Сонця Фото: NASA

Наразі вчені проводять спостереження за R Скульптора, щоб зрозуміти, яку саме планетарну туманність створить зірка, що помирає. Усе залежить від того, яку кількість своєї маси втратить у підсумку зірка, і це призведе до створення одного з відомих видів планетарних туманностей.

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