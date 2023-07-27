Шпионские страсти: как с помощью зонта, во времена холодной войны, убили телеведущего BBC

В сентябре 1978 года в Лондоне таинственным образом убили Георгия Маркова, телеведущего BBC. Он был политическим диссидентом, переехавшим из Болгарии. Вероятно, причиной смерти стала маленькая пуля, наполненная ядом и спрятанная в зонте.

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7 сентября 1978 года, около 13:30, Георгий Марков, болгарский телеведущий BBC, оказался во власти, казалось бы, обыденного события, которое привело к трагическому повороту событий. Ожидая автобус на мосту Ватерлоо, он вдруг почувствовал резкий толчок в заднюю часть правого бедра, пишет IFLScience.

Обернувшись, он увидел человека, который поднимал упавший зонтик, затем извинился с иностранным акцентом и быстро уехал на такси. Несмотря на инцидент, Марков направился на свое рабочее место в BBC.

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Дойдя до своего кабинета, он заметил кровь на джинсах и почувствовал сильную боль. Он показал коллеге красное пятно на задней части бедра, которое напоминало воспаленный участок. В тот вечер Маркову стало очень плохо, мужчина не смог выполнять свои обязанности, поскольку его вырвало и поднялась высокая температура. На следующий день его состояние ухудшилось, что заставило обратиться за медицинской помощью. Хотя его кровяное давление было в норме, учащенный пульс вызывал беспокойство.

Медицинский осмотр обнаружил затвердевший воспаленный участок на правом бедре Маркова диаметром 6 см с небольшим 2-миллиметровым проколом в центре. Рентген не обнаружил никаких посторонних предметов, но образец крови взяли для дальнейшего токсикологического анализа.

Несмотря на медицинские усилия, состояние здоровья Маркова ухудшалось, что привело к некрозу почечных канальцев, прекращению выделения мочи, снижению базальной температуры и кровавой рвоте. 11 сентября 1978 года у Маркова произошла остановка сердца, приведшая к его смерти.

Чтобы установить причину смерти, эксперты провели вскрытие, которое обнаружило крошечный шарик в правом бедре. Шарик имел два небольших отверстия, просверленные под углом 90 градусов, которые образовывали Х-образную полость, предназначенную для удержания мизерного количества яда.

Эта находка дала основания полагать, что Маркова убили с помощью скрытого оружия, возможно, в специально сконструированном зонтике.

Природа яда оставалась загадкой, поскольку ни на пуле, ни на теле Маркова не обнаружили никаких его следов. Судебно-медицинские эксперты углубились в симптомы Маркова, чтобы идентифицировать токсическое вещество, которое вызвало отравление.

Их расследование привело к подозрению, что виновником мог быть рицин — высокотоксичный гликопротеин, который получают из растения литейных бобов. Всего 0,5 миллиграмма рицина может оказаться смертельным для взрослого человека, а его симптомы, что включают рвоту, головокружение, диарею и высокую температуру, совпадают с теми, которые испытал Марков.

Тесные связи Болгарии с Советским Союзом в эпоху холодной войны означали, что тайная полиция страны, тесно связанная с КГБ, преследовала политических диссидентов, в том числе и Маркова. Он родился в Болгарии и когда-то был знаком с Тодором Живковым, генеральным секретарем Болгарской коммунистической партии.

Однако, когда его писательская деятельность начала выходить за рамки правительственных ограничений, Марков решил переехать в Лондон в 1970 году. Его отказ вернуться привел к клевете и заочному осуждению, что сделало его мишенью для убийства.

За три месяца до смерти Марков получил анонимное предупреждение прекратить писать для Радио Свободная Европа (РВЕ) или быть казненным.

Считалось, что Франческо Гуллино, датско-итальянский оперативник, стал убийцей, засланным по приказу болгарских спецслужб и с санкции самого Живкова. Обнаружение штабеля специальных зонтиков в министерстве внутренних дел после падения режима Живкова еще больше подкрепило подозрения относительно этого убийства.

События 7 сентября 1978 года на мосту Ватерлоо навсегда стали темной и трагической страницей в мире шпионажа и политических интриг.

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