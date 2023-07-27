Четыре сильные и влиятельные женщины-правительницы, которые перевернули историю своих царств

Немало древних женщин-правительниц не побоялись бросить вызов общественным нормам и оставили неизгладимый след в истории. Среди них единственная императрица Китая и королева-воительница.

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В анналах древней истории многие исключительные женщины противостояли господствующим общественным нормам и поднимались к вершинам власти, оставляя неизгладимый след в своих цивилизациях и в более широком полотне истории человечества. Их убедительные истории с нетрадиционными путями к власти продолжают восхищать и вдохновлять в равной степени, пишет Ancient Origins.

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У Цзэтянь, единственная женщина-император Китая

Среди этих выдающихся фигур — императрица У, которая известна как единственная женщина-император в истории Китая

Среди этих выдающихся фигур — императрица У, которая известна как единственная женщина-император в истории Китая. Ее путь к славе начался как наложницы императора Тайцзуна, а затем она поднялась до той же роли при его преемнике, императоре Гаоцзуне. Следует отметить, что ум и хитрость У Цзэтянь постепенно принесли ей значительное влияние при императорском дворе.

После потери императором Гаоцзуном здоровья около 660 года н. э., У Цзэтянь взяла на себя контроль над правительством под титулом "императрицы-консортерки". После его смерти на трон последовательно восходили её сыновья, но в 690 году она сама провозгласила себя императрицей. Примечательно, что она удерживала власть над династиями Тан и Чжоу более полувека.

Правление У Цзэтянь отметилось многочисленными достижениями, в частности, проведением правовых реформ и расширением бюрократического аппарата. В частности, она стала инициатором введения экзаменов на основе личных заслуг для назначения на государственную службу, что дало возможность людям из низших слоёв общества подняться по социальной лестнице.

Кроме того, ее умелое руководство привело к победам в различных военных кампаниях против соседних царств, а также к строительству грандиозных дворцов и храмов по всей империи. Ее необыкновенный путь завершился в 705 году нашей эры.

Королева Боудикка, королева воинов

В летописях древней Британии можно найти упоминания об известной королеве-воительнице Боудикке, которая стала выдающейся фигурой в 1 веке нашей эры

В летописях древней Британии можно найти упоминания об известной королеве-воительнице Боудикке, которая стала выдающейся фигурой в 1 веке нашей эры. Как королева иценов, древнего кельтского племени, жизнь Боудикки приобрела бурный поворот после трагической гибели ее мужа в 60 году нашей эры. Римляне, желая завладеть всеми землями иценов, подвергли ее народ жестокому обращению, что разозлило королеву.

В знак неповиновения королева Боудикка заключила союз с соседними племенами, сформировав грозную силу сопротивления против римлян. Восстание набрало быстрые обороты, одержав несколько побед в первых наступлениях. Следствием этого стало масштабное опустошение таких населенных пунктов, как Веруламий и Камулодунум.

К сожалению, восстание королевы Боудикки потерпело окончательное поражение. В 61 году н. э. римляне начали контратаку, которая вывела ее войска из строя. По некоторым легендам из-за этого она якобы покончила с собой, приняв яд.

Хотя ее смерть ознаменовала конец власти иценов, ее непоколебимое мужество, лидерство и решительность перед лицом угнетения остаются источником вдохновения.

Императрица Феодора, поборница прав женщин

Императрица Феодора, выдающаяся фигура 6-го века нашей эры, оставила неизгладимое влияние на Византийскую империю

Императрица Феодора, выдающаяся фигура 6-го века нашей эры, оставила неизгладимое влияние на Византийскую империю. Воспитанная в театре как актриса и исполнительница, она происходила из среды, которая считалась социально неполноценной. Однако ее судьба переплелась с судьбой будущего императора Юстиниана I, который горячо избрал ее своей императрицей-консортом.

После восшествия Юстиниана на престол в 527 году императрица Феодора стала очень влиятельной фигурой в политике и управлении империей. Рассказы свидетельствуют, что ее ум поразил Юстиниана, побуждая его обращаться к ней за советом в государственных делах.

Одним из важнейших вкладов императрицы Феодоры является защита прав женщин. Она неутомимо проводила правовые реформы, чтобы защитить женщин от эксплуатации и укрепить их права в таких сферах, как собственность, наследование и развод, бросая вызов укоренившимся общественным нормам.

Царица Зенобия, бесстрашная воительница за независимость

Зенобия пришла к власти после женитьбы на царе Оденате, предыдущем правителе

Хроники III века нашей эры рассказывают о возвышении царицы Зенобии как правительницы Пальмиринского царства, раскинувшегося на территории современной Сирии — зависимого от Рима государства. Зенобия пришла к власти после женитьбы на царе Оденате, предыдущем правителе.

После его убийства в 267 году н. э. она смело объявила себя новой правительницей, начав миссию по освобождению империи от римского господства.

Во время своего правления царица Зенобия организовала ряд военных кампаний, которые расширили территорию империи, включив в нее несколько соседних римских государств, в частности Египет и Малую Азию. Ее стратегическая смекалка и благородное лидерство снискали ей глубокое уважение даже среди противников.

Кроме военной деятельности, царица способствовала развитию культуры обучения и просвещения в своей империи, превратив свой двор в оживленный центр торговли и обмена знаниями. Ее покровительство искусству, наукам и литературе привлекало ученых, философов и художников из разных стран, обогащая могущество их общества.

В 272 году н. э. Римская империя начала мощное наступление против Зенобии, приведшее к поражению сил Пальмиры. Хотя точная судьба царицы остается тайной, некоторые свидетельства предполагают, что ее противники настолько уважали, что пощадили ее жизнь, позволив ей уединиться на роскошной римской вилле после пленения.

Каждая из этих исключительных женщин-правительниц оказала огромное влияние на свои цивилизации, оставив после себя убедительное наследие, которое до сих пор служит источником вдохновения. Их разнообразный вклад постоянно напоминает нам о многогранности и увлекательности того, как древние женщины формировали ход нашей истории.

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