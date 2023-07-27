Защищала от зла: археологи раскопали древнюю мозаику "в отличном состоянии" (фото)

На западной окраине Мериды, Испания, расположена археологическая зона Ла-Уэрта-де-Отеро — территория, которая когда-то была частью города Эмерита-Августа. Этот город служил местом переселения ветеранов Кантабрийских войн, быстро превратившись в выдающийся центр Испании.

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Недавние раскопки в археологической зоне Ла-Уэрта-де-Отеро принесли открытие в виде грандиозной мозаики, расположенной в центральной комнате римского домуса. Мозаика, площадью примерно 30 квадратных метров, изображает знаменитую Медузу, одну из грозных Горгон из греческой мифологии, пишет HeritageDaily.

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Эксперты, изучающие мозаику, предполагают, что изображение Медузы служило защитой для жителей дома, подобно другим изображениям, найденным на различных греческих и римских артефактах и мозаиках на протяжении всей истории, которые имели целью отвлечь злые силы.

Расположенное в восьмиугольном медальоне в центре мозаики, изображение Медузы в каждом из четырех углов окружено павлинами, каждый из которых символизирует одно из четырех времен года. Кроме того, произведение искусства включает сложные геометрические узоры, а также изображения цветочных элементов и разнообразных животных, таких как птицы и рыбы.

Расположенное в восьмиугольном медальоне в центре мозаики, изображение Медузы в каждом из четырех углов окружено павлинами, каждый из которых символизирует одно из четырех времен года Фото: Merida City Hall

Феликс Пальма, директор консорциума "Монументальный город", выразил свое восхищение исключительной природой этого места, особо отметив прекрасно сохранившееся состояние и пышный орнамент, украшающий дом. Помимо привлекательности мозаики, дом также может похвастаться живописью и скульптурными мотивами, что добавляет исторического богатства этому месту.

Кроме захватывающей мозаики, раскопки обнаружили 40-метровый участок древнеримской оборонительной стены, которая когда-то защищала город. Также удалось раскопать остатки параллельной дороги в черте города, что дает дополнительное представление о городской инфраструктуре города Эмерита-Августа.

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