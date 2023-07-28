Планета плавится. Июль может стать самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Исследователи считают, что этот месяц, вероятно, станет самым знойным из когда-либо зарегистрированных.

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В последние несколько недель ученые то и дело фиксируют все новые температурные рекорды. Теперь Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что июль 2023 года может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Ученые полагают, что причиной такого повышения температуры стало антропогенное изменение климата, пишет Forbes.

Исследователи из Службы изменения климата отмечают, что первые три недели июля были зарегистрированы самые высокие среднесуточные глобальные температуры в истории, которые повлекли за собой бедствия, пожары и палящие температуры, не щадящие никого. Ученые отмечают, что тепловая волна установила новые температурные рекорды в Северной Америке, Азии и Европе.

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В разных уголках планеты ученые то и дело фиксировали чрезвычайно высокие температуры. Например, Китай установил национальный рекорд температуры 16 июля, когда столбик термометра достиг 52,2 градуса по Цельсию. Новый температурный рекорд был зафиксирован в городе Турфан в китайской провинции Синьцзян. Отметим, что несмотря на невероятные волны тепла, среднесуточная температура в Европе так и не была побита.

Исследователи Службы изменения климата Copernicus также отмечают, что 6 июля стало самым жарким днем за всю историю наблюдений, в этот день средняя глобальная температура достигла рекордных 17, 08 градусов по Цельсию. Ученые отмечают, что в рейтинге самых жарких дней второе и третье место заняли 5 и 7 июля соответственно.

Отметим, что июнь 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений, когда средняя температура достигла рекордных 15,5 градуса по Цельсию. Исследователи отмечают, что лесные пожары в Греции и Канаде лишь способствуют повышению температуры. Нынешнее лето далеко не первое, когда волны тепла обрушиваются на Европу — прошлым летом в Европе зарегистрировали сотни смертей, связанных с жарой, а также катастрофичные лесные пожары во Франции и Испании. Однако первые три недели июля 2023 года побили всевозможные тепловые рекорды — с подобными температурами человечество не сталкивалось за всю историю наблюдений.

Официально июль пока не признан самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Окончательный вердикт будет опубликован в бюллетене Copernicus Climate Change Service 8 августа. Однако Всемирная метеорологическая служба уже заявляет, что июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений — предполагается, что это произойдет с вероятностью в 98%.

Датский исследователь Питер Дитлевсен предупреждает, что это не самое страшное, что ждет человечество. Вероятно, экстремальные климатические изменения приведу к остановке атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC), что повлечет за собой разрушение Гольфстрима. В результате некоторые регионы Земли столкнуться с чудовищным холодом, тогда как другие будут подвержены невыносимой жаре.

Ранее Фокус писал о том, что отсчет до Апокалипсиса включен: Гольфстрим может обрушиться через 2 года, а Европа покроется льдом.