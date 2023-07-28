Не хватает фиолетового. Эксперты по ядерной физике проанализировали фильм "Оппенгеймер"

По словам ученых, в фильме присутствуют некоторые неточности, связанные с научной составляющей.

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Австралийские эксперты по ядерной физике проанализировали нашумевший фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", который повествует историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, пишет The Guardian.

По словам экспертов, в фильме присутствуют некоторые неточности. Например, на кадрах первого взрыва атомной бомбы отсутствовали "фиолетовые оттенки" и тепловая волна, как это было бы в реальности.

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"Некоторые персонажи даже бросали фразы типа "квантовая механика сложна", с чем я абсолютно не согласен – она сложная только в том случае, если никто не смог объяснить ее должным образом", — говорит специалист по приборостроению из Организации по ядерной науке и технике Австралии (ANSTO) доктор Киррили Рул.

По его словам, фильм получился действительно захватывающим, но наука в нем все же немного "смазана".

"Как физик, я считаю, что в фильме можно было рассказать чуть больше о задействованной науке. Полагаю, что Нолан намеренно использовал такой высокоуровневый жаргон, чтобы сбить с толку зрителя. Именно это заставило аудиторию почувствовать себя отчужденной от всех этих научных гигантов. Как ученый и преподаватель, я думаю, что это плохой способ представления науки – он просто продолжает формировать среди людей идею о том, что "наука слишком сложная", — говорит доктор Рул.

Руководитель Центра исследований ускорителей ANSTO Кери Бреннер говорит, что одной из сцен с актером Киллианом Мерфи, который сыграл самого Роберта Оппенгеймера, не хватало одной важной детали. Это касается сцены первого ядерного взрыва 1945 года в Нью-Мексико, который носил кодовое название "Тринити".

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"Когда устройство сработало, мы увидели вспышку света и тишину, но я не заметила, чтобы кто-то на экране отреагировал на тепловую волну, которая должна сопровождать визуальную вспышку", — отмечает эксперт.

"Энергия, выделяемая при делении атома, является радиационной и переносится на большие расстояния посредством электромагнитного излучения, которое распространяется со скоростью света. Я видела документальный фильм, в котором этот эффект описали, как открытие дверцы духовки и немедленное образование горячей волны", — подчеркивает Бреннер.

Кроме этого, аналитик-ядерщик доктор Бреннер заявил, что атомный взрыв нужно было "более точно изобразить в фиолетовых тонах".

Ученый со станции ANSTO доктор Джозеф Бевитт подчеркнул, что концовка фильма упустила важный момент.

"В конце были отсылки только к последствиям атомных бомбардировок. На самом же деле, за событиями описанными в фильме, также последовало создание программы "Атом для мира и развития" Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и положительное влияние атомных исследований и нейтронной науки на повседневное здоровье и технический прогресс в реальной жизни", — подытожил ученый.