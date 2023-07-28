Не вистачає фіолетового. Експерти з ядерної фізики проаналізували фільм "Оппенгеймер"

За словами вчених, у фільмі присутні деякі неточності, пов'язані з науковою складовою.

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Австралійські експерти з ядерної фізики проаналізували гучний фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер", який оповідає історію життя американського фізика Роберта Оппенгеймера, пише The Guardian.

За словами експертів, у фільмі присутні деякі неточності. Наприклад, на кадрах першого вибуху атомної бомби були відсутні "фіолетові відтінки" і теплова хвиля, як це було б у реальності.

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"Деякі персонажі навіть кидали фрази на кшталт "квантова механіка складна", з чим я абсолютно не згоден — вона складна тільки в тому разі, якщо ніхто не зміг пояснити її належним чином", — каже фахівець із приладобудування з Організації з ядерної науки і техніки Австралії (ANSTO) доктор Кіррілі Рул.

За його словами, фільм вийшов справді захопливим, але наука в ньому все ж трохи "змазана".

"Як фізик, я вважаю, що у фільмі можна було розповісти трохи більше про залучену науку. Вважаю, що Нолан навмисно використовував такий високорівневий жаргон, щоб збити з пантелику глядача. Саме це змусило аудиторію відчути себе відчуженою від усіх цих наукових гігантів. Як учений і викладач, я думаю, що це поганий спосіб представлення науки — він просто продовжує формувати серед людей ідею про те, що "наука надто складна", — каже доктор Рул.

Керівник Центру досліджень прискорювачів ANSTO Кері Бреннер каже, що одній зі сцен з актором Кілліаном Мерфі, який зіграв самого Роберта Оппенгеймера, не вистачало однієї важливої деталі. Це стосується сцени першого ядерного вибуху 1945 року в Нью-Мексико, який мав кодову назву "Трініті".

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"Коли пристрій спрацював, ми побачили спалах світла і тишу, але я не помітила, щоб хтось на екрані відреагував на теплову хвилю, яка має супроводжувати візуальний спалах", — зазначає експерт.

"Енергія, що виділяється під час поділу атома, є радіаційною і переноситься на великі відстані за допомогою електромагнітного випромінювання, яке поширюється зі швидкістю світла. Я бачила документальний фільм, у якому цей ефект описали, як відчинення дверцят духовки та негайне утворення гарячої хвилі", — підкреслює Бреннер.

Крім цього, аналітик-ядерник доктор Бреннер заявив, що атомний вибух потрібно було "точніше зобразити у фіолетових тонах".

Науковець зі станції ANSTO доктор Джозеф Бевітт підкреслив, що кінцівка фільму упустила важливий момент.

"Наприкінці були відсилання тільки до наслідків атомних бомбардувань. Насправді ж, за подіями, описаними у фільмі, також послідувало створення програми "Атом для миру і розвитку" Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та позитивний вплив атомних досліджень і нейтронної науки на повсякденне здоров'я і технічний прогрес у реальному житті", — підсумував учений.