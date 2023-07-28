Первый в регионе: уникальный фракийский рельеф нашли в Болгарии (фото)

Во время археологических раскопок в древнем городе Гераклея Синтика, расположенном на территории села Рупите, Болгария, найден каменный рельеф. На нем изображен фракийский всадник — мотив, который часто встречается в эллинистических и римских рельефах на Балканах.

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Исторически Гераклея Синтика имела важное значение как центр региона Синтики, населенного фракийскими племенами синтов. Оно существовало во времена Македонского царства Антипатридов (300 года до н. э.) и Антигонидов, а также Римской империи, пишет Arkeonews.

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Комментируя недавнюю находку, доцент Людмила Вагалинская отметила, что вотивная табличка с изображением фракийского всадника является удивительно качественно изготовленной и первой такой находкой в этом регионе. Кроме того, во время тех же раскопок нашли еще один терракотовый артефакт того же периода, а еще монеты, костяные иглы и табличку с изображением Артемиды. Эти находки свидетельствуют о постепенном увеличении фракийского присутствия в городе с течением времени.

Гераклея Синтика — один из немногих античных городов, местонахождение которого точно определено в регионе. Процесс идентификации начали после случайного обнаружения латинской надписи в 2002 году, которая привела доцента Георгия Митрева к открытию Гераклеи Синтики вблизи села Рупите.

Вотивная табличка с изображением фракийского всадника является удивительно качественно изготовленной и первой такой находкой в этом регионе Фото: BTA

Найденная надпись, датированная 308 годом нашей эры, содержит письмо императора Галерия и цезаря Максимина Дая в ответ на просьбу гераклейцев восстановить утраченные права города. Дальнейшие находки 2005 года, в частности надпись с упоминанием Гая Луция Шотландца и Гераклиона, еще больше подтвердили идентичность этого места как Гераклеи Синтики.

Благодаря этим раскопкам обнаружено яркое и современное прошлое этого места, указывающее на город, который когда-то процветал с интенсивной деятельностью.

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