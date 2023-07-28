Перший у регіоні: унікальний фракійський рельєф знайшли в Болгарії (фото)

Під час археологічних розкопок у стародавньому місті Гераклея Сінтіка, розташованому на території села Рупіте, Болгарія, знайдено кам'яний рельєф. На ньому зображено фракійського вершника — мотив, який часто зустрічається в елліністичних і римських рельєфах на Балканах.

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Історично Гераклея Сінтіка мала важливе значення як центр регіону Сінтіки, населеного фракійськими племенами сінтіїв. Воно існувало за часів Македонського царства Антипатридів (300 року до н. е.) та Антигонідів, а також Римської імперії, пише Arkeonews.

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Коментуючи нещодавню знахідку, доцентка Людмила Вагалінська зазначила, що вотивна табличка із зображенням фракійського вершника є напрочуд якісно виготовленою і першою такою знахідкою в цьому регіоні. Крім того, під час тих же розкопок знайшли ще один теракотовий артефакт того ж періоду, а ще монети, кістяні голки та табличку із зображенням Артеміди. Ці знахідки свідчать про поступове збільшення фракійської присутності в місті з плином часу.

Гераклея Сінтіка — одне з небагатьох античних міст, місцезнаходження якого точно визначено в регіоні. Процес ідентифікації розпочали після випадкового виявлення латинського напису у 2002 році, який привів доцента Георгія Мітрева до відкриття Гераклеї Сінтіки поблизу села Рупіте.

Вотивна табличка із зображенням фракійського вершника є напрочуд якісно виготовленою і першою такою знахідкою в цьому регіоні Фото: BTA

Знайдений напис, датований 308 роком нашої ери, містить лист імператора Галерія та цезаря Максиміна Дая у відповідь на прохання гераклейців відновити втрачені права міста. Подальші знахідки 2005 року, зокрема напис зі згадкою Гая Луція Шотландця та Геракліона, ще більше підтвердили ідентичність цього місця як Гераклеї Сінтіки.

Завдяки цим розкопкам виявлено яскраве і сучасне минуле цього місця, що вказує на місто, яке колись процвітало з інтенсивною діяльністю.

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