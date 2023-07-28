Битва титанов. Полярный реактивный поток защищает нас от холодного полярного вихря, но это ненадолго

Исследователи полагают, что экстремальное изменения климата может нарушить великую силу природы и чем это обернется для человечества до сих пор непонятно.

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Полярные вихри играют огромную роль в управлении судьбой человечества с точки зрения очень холодной погоды, с которой мы сталкиваемся в зимние месяцы. Поскольку глобальные температуры продолжают расти, ученые предупреждают, что человечество играет в опасную игру, которая в действительности может серьезно нарушить эту великую силу природы, ее последствия до конца все еще непонятны, пишет IFLScience.

По данным исследователей Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), арктический полярный вихрь представляет собой полосу сильных и холодных ветров и постоянно вращается против часовой стрелки в стратосфере Земли на высоте от 16 до 48 километров над Северным полюсом. При этом на другой стороне земного шара над Южным полюсом в Антарктиде наблюдается весьма схожая картина.

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Известно, что полярные вихри окружены и контролируются полярными струйными течениями, которые представляют собой нечто похожее на ленту ветра в тропосфере на высоте около 8-14 километров. По словам сотрудников NASA, движение струйного течения фактически обусловлено сближением холодных воздушных масс, спускающихся из Арктики, и теплых воздушных масс, поднимающихся из тропиков. Простыми словами они действуют как барьер между более теплым воздухом в средних широтах и более холодным в полярных регионах.

Пока арктический полярный вихрь остается стабильным, полярный струйный поток удерживает его завернутым в аккуратный круг, расположившийся над Арктикой. В результате это позволяет удерживать холодный ветер вблизи Южного полюса. Но исследователи предупреждают, стоит вихрю разрушиться и полярный струйный поток может сместиться к экватору — в результате чего холодные ветры отклонятся дальше от полюсов.

Как правило, подобный сбой происходит на Северном полюсе, так как антарктический полярный вихрь заметно более стабилен и надежен. Однако теперь исследователи опасаются, что экстремальное изменение климата будет вступать в противоречие с этими огромными силами и в итоге это изменит нашу планету. Исследования показывают, что Арктика уже нагревается намного быстрее, чем любой другой участок нашей планеты, что влечет за собой глубокие изменения и влияет на биоразнообразие региона, а также количество морского льда и нарушает существующий порядок.

Ученые отмечают, что все еще неясно, как климатический кризис с которым столкнулась Земля может влиять на полярный реактивный поток. Ученые считают наиболее вероятным сценарий, при котором потепление изначально приведет к колебанию струйных потоков, в результате чего полярный воздух будет все чаще перемещаться в средние широты. В конечном итоге, вероятно, это приведет к большому количеству периодов с более холодной погодой.

В то же время исследователи отмечают, что все еще остается множество неизвестных. Кроме того полярные струйные течения уже значительно изменились, что весьма усложняет какое-либо прогнозирование. Так или иначе, каким бы не оказался результат, исследователи полагают, что наш прежний мир изменится навсегда.

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