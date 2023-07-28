Битва титанів. Полярний реактивний потік захищає нас від холодного полярного вихору, але це ненадовго

Дослідники вважають, що екстремальна зміна клімату може порушити велику силу природи й чим це обернеться для людства досі незрозуміло.

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Полярні вихори відіграють значну роль в управлінні долею людства з точки зору дуже холодної погоди, з якою ми стикаємося у зимові місяці. Оскільки глобальні температури продовжують зростати, вчені попереджають, що людство грає в небезпечну гру, яка насправді може серйозно порушити цю велику силу природи, її наслідки до кінця все ще незрозумілі, пише IFLScience.

За даними дослідників Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), арктичний полярний вихор являє собою смугу сильних і холодних вітрів й постійно обертається проти годинникової стрілки в стратосфері Землі на висоті від 16 до 48 кілометрів над Північним полюсом. При цьому на іншій стороні земної кулі над Південним полюсом в Антарктиді спостерігається вельми схожа картина.

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Відомо, що полярні вихори оточені й контролюються полярними струменевими течіями, які являють собою щось схоже на стрічку вітру в тропосфері на висоті близько 8-14 кілометрів. За словами співробітників NASA, рух струменевої течії фактично зумовлений зближенням холодних повітряних мас, що спускаються з Арктики, і теплих повітряних мас, що підіймаються з тропіків. Простими словами вони діють як бар'єр між теплішим повітрям у середніх широтах і більш холодним у полярних регіонах.

Поки арктичний полярний вихор залишається стабільним, полярний струменевий потік утримує його загорнутим в акуратне коло, що розташувалося над Арктикою. У результаті це дозволяє утримувати холодний вітер поблизу Південного полюса. Але дослідники попереджають, варто вихору зруйнуватися і полярний струменевий потік може зміститися до екватора — внаслідок чого холодні вітри відхиляться далі від полюсів.

Як правило, подібний збій відбувається на Північному полюсі, оскільки антарктичний полярний вихор помітно стабільніший і надійніший. Однак тепер дослідники побоюються, що екстремальна зміна клімату буде сперечатися з цими величезними силами та зрештою це змінить нашу планету. Дослідження показують, що Арктика вже нагрівається набагато швидше, ніж будь-яка інша ділянка нашої планети, що тягне за собою глибокі зміни й впливає на біорізноманіття регіону, а також на кількість морського льоду і порушує порядок, що існує.

Вчені зазначають, що все ще неясно, як кліматична криза, з якою зіткнулася Земля, може впливати на полярний реактивний потік. Вчені вважають найімовірнішим сценарій, за якого потепління від самого початку призведе до коливання струменевих потоків, унаслідок чого полярне повітря дедалі частіше переміщатиметься в середні широти. Зрештою, ймовірно, це призведе до великої кількості періодів із більш холодною погодою.

Водночас дослідники зазначають, що все ще залишається безліч невідомих. Крім того, полярні струменеві течії вже значно змінилися, що вельми ускладнює будь-яке прогнозування. Так чи інакше, яким би не виявився результат, дослідники вважають, що наш колишній світ зміниться назавжди.

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