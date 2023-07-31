Узник китайской горы. Ученые обнаружили совершенно новый вид крохотных существ (фото)

Исследователи наткнулись на очень маленьких и коренастых животных достигающих в длину не более 5 сантиметров.

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Ученые исследовали гору Нанкун в провинции Гуандун вдоль южного побережья Китая, когда наткнулись на нечто маленькое, коренастое и весьма любопытное. Находка была обнаружена во время одного из ночных полевых исследований, пишет The Bellingham Herald.

Исследователи собрали образцы и доставили их в лабораторию. Позже крохотные жабы были подвергнуты эвтаназии и помещены в раствор этанола для дальнейшего изучения. Ученые провели подробные измерения и провели молекулярный анализ.

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Авторы исследования отмечают, что представители этого вида отличались весьма миниатюрными размерами: самцы достигают около 4 сантиметров, а самки немного крупнее — около 5 сантиметров. Кроме того, ученые описали несколько особенностей, которые отличали амфибий от других видов: их околоушные железы формой напоминали оливку и являлись внешними железами, расположенными рядом с лицом. Также на пальцах самцов наблюдались белые пятна.

Образцы были подвергнуты эвтаназии и зафиксированы в растворе этанола для дальнейшего изучения Фото: Vertebrate Zoology

Исследователи провели анализ ДНК жаб и смогли подтвердить, что им удалось обнаружить ранее неизвестный вид рода Bufo. Ученым известно, что этот род в общей сложности насчитывает 24 вида, 18 из которых встречают в Китае.

Ученые назвали новый вид Exiguus, что в переводе с латинского означает "маленький". Отмечается, что до сих пор этот новый вид был обнаружен только на горе Нанкун, что может указывать на то, что представители этого вида имеют весьма небольшой ареал обитания.

Образцы были собраны с горы в китайской провинции Гуандун Фото: Vertebrate Zoology

Авторы исследования отмечают, что им еще многое предстоит узнать о привычках размножения этого вида, а потому они продолжат исследования. К слову, по данным Американского музея естественной истории, сегодня во всем мире обитает более 6000 различных видов лягушек.

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