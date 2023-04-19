Мастера нестандартной маскировки: открыт новый вид лягушек, притворяющихся птичьим пометом для выживания

Музей Квинсленда раскрыл новую информацию о Pelodryadinae, одном из самых разнообразных семейств лягушек Новой Гвинеи и уникальных особенностях некоторых из его представителей.

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Пришло время перенестись в невероятный мир Новой Гвинеи, где во влажных горных лесах были обнаружены пять новых видов лягушек. Эти маленькие ребята не похожи на всех земноводных, которых ученые видели раньше, поскольку они принадлежат к подсемейству Pelodryadinae, также известному как австралийские лягушки-древолазы. Эти забавные создания водятся как в Австралии, так и в Новой Гвинее, и даже были завезены в другие страны, такие как Новая Каледония, Гуам, Новая Зеландия и Вануату. Но некоторые из особенностей этих лягушек делают их уникальным и невероятно интересными представителями земноводных, пишет Sci News.

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Доктор Пол Оливер и его коллеги из Квинслендского музея установили, что Новая Гвинея является домом для самой разнообразной фауны лягушек в мире. И за последние два десятилетия наблюдается быстрый рост числа обнаруженных и описанных видов. Среди множества лягушек, встречающихся на острове, древолазы Pelodryadid являются вторым по разнообразию семейством. Однако, несмотря на их распространенность, еще многое предстоит узнать об их таксономии, взаимоотношениях и экологии.

И вот кое-что, что заставит вас подпрыгнуть, подобно открытым существам из новости, от удивления: в отличие от обычных древесных лягушек, которые откладывают яйца прямо в воду, эти маленькие древесные лягушки откладывают яйца вне воды, обычно на листьях. У одного из новых видов, Litoria naispela, головастики живут в воде, собранной в дуплах деревьев – такое поведение никогда ранее не наблюдалось у лягушек. Но даже не в этой уникальной и удивительной особенности заключается самый большой интерес к этим крохотным созданиям. Самой интересной их особенностью является то, что молодые особи этого вида выглядят как птичий помет, что, как полагают, является формой защитного камуфляжа.

Это открытие не только увлекательно, но и поднимает некоторые интригующие вопросы. Как возникла эта эволюционная стратегия? Развилась ли она из-за угрозы хищников, или это просто случайное сходство? Каким бы ни был ответ, очевидно, что природа не перестает удивлять нас своими творческими и весьма неоднозначными решениями проблем выживания.

Возможно, камуфляж лягушки – это случай конвергентной эволюции, когда два неродственных вида независимо друг от друга развивают схожие черты. Это также может быть результатом естественного отбора, когда хищники научились избегать вида и запаха птичьего помета, а лягушка, проявив необычайную эволюционную смекалку, приспособилась имитировать его вид. Или же это могло возникнуть в результате полового отбора, когда самки по каким-то причинам больше привлекали самцов, похожих на птичий помет. На самом деле, теорий и градаций их странности бесконечное количество и только дальнейшее изучение поможет определить какие из них окажутся правдивыми.

Как бы то ни было, открытие этой уникальной формы защитного маскарада подчеркивает важность изучения и защиты биоразнообразия нашей планеты. Продолжая разгадывать тайны природы, мы сможем лучше понять, как сохранить ее для будущих поколений.

Как отмечает доктор Джим Томпсон, генеральный директор сети музеев Квинсленда, биоразнообразие сокращается во всем мире, но Новая Гвинея остается главным местом обитания многих существ, включая лягушек. Изучая разнообразие этих регионов, таксономисты могут способствовать повышению осведомленности об этих уникальных существах и поддержать усилия по их сохранению. Музеи также играют важнейшую роль в описании и сохранении нашего природного наследия, и нам еще многое предстоит узнать о невероятном биоразнообразии нашей планеты.

Какими бы забавными, устрашающими, интересными и загадочными не были существа населяющие нашу планету, мы всегда должны помнить насколько нам повезло родиться во времена, когда мы имеем возможность изучить и лицезреть тысячи самых разнообразных представителей животного мира. И именно это разнообразие мы должны ценить, помня о хрупкости всех этих экосистем и нашем невероятно сильном влиянии, оказываемом на них, всячески пытаясь сохранить виды и без того находящиеся на грани вымирания.

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