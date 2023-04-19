Майстри нестандартного маскування: відкрито новий вид жаб, які прикидаються пташиним послідом для виживання

Музей Квінсленда розкрив нову інформацію про Pelodryadinae, одне з найрізноманітніших родин жаб Нової Гвінеї, та унікальні особливості деяких з його представників.

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Настав час перенестися в неймовірний світ Нової Гвінеї, де у вологих гірських лісах було виявлено п'ять нових видів жаб. Ці маленькі хлопці не схожі на всіх земноводних, яких вчені бачили раніше, оскільки вони належать до підродини Pelodryadinae, також відомої як австралійські жаби-дереволази. Ці кумедні створіння водяться як в Австралії, так і в Новій Гвінеї, і навіть були завезені в інші країни, такі як Нова Каледонія, Гуам, Нова Зеландія і Вануату. Але деякі з особливостей цих жаб роблять їх унікальним і неймовірно цікавими представниками земноводних, пише Sci News.

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Доктор Пол Олівер і його колеги з Квінслендського музею встановили, що Нова Гвінея є домом для найрізноманітнішої фауни жаб у світі. І за останні два десятиліття спостерігається швидке зростання кількості виявлених і описаних видів. Серед безлічі жаб, що трапляються на острові, древолази Pelodryadid є другим за різноманітністю сімейством. Однак, незважаючи на їхню поширеність, ще багато чого належить дізнатися про їхню таксономію, взаємовідносини та екологію.

І ось дещо, що змусить вас підстрибнути, подібно до відкритих істот з новини, від здивування: на відміну від звичайних деревних жаб, які відкладають яйця прямо у воду, ці маленькі деревні жаби відкладають яйця поза водою, зазвичай на листках. В одного з нових видів, Litoria naispela, пуголовки живуть у воді, зібраній у дуплах дерев — таку поведінку ніколи раніше не спостерігали в жаб. Але навіть не в цій унікальній і дивовижній особливості полягає найбільший інтерес до цих крихітних створінь. Найцікавішою їхньою особливістю є те, що молоді особини цього виду виглядають як пташиний послід, що, як вважають, є формою захисного камуфляжу.

Це відкриття не тільки захопливе, а й порушує деякі інтригуючі питання. Як виникла ця еволюційна стратегія? Чи розвинулася вона через загрозу хижаків, чи це просто випадкова схожість? Якою б не була відповідь, очевидно, що природа не перестає дивувати нас своїми творчими і вельми неоднозначними рішеннями проблем виживання.

Можливо, камуфляж жаби — це випадок конвергентної еволюції, коли два неспоріднених види незалежно один від одного розвивають схожі риси. Це також може бути результатом природного добору, коли хижаки навчилися уникати вигляду й запаху пташиного посліду, а жаба, проявивши надзвичайну еволюційну кмітливість, пристосувалася імітувати його вигляд. Або ж це могло виникнути внаслідок статевого відбору, коли самки з якихось причин більше приваблювали самців, схожих на пташиний послід. Насправді, теорій і градацій їхньої дивацтва нескінченна кількість і тільки подальше вивчення допоможе визначити, які з них виявляться правдивими.

Як би там не було, відкриття цієї унікальної форми захисного маскараду підкреслює важливість вивчення і захисту біорізноманіття нашої планети. Продовжуючи розгадувати таємниці природи, ми зможемо краще зрозуміти, як зберегти її для майбутніх поколінь.

Як зазначає доктор Джим Томпсон, генеральний директор мережі музеїв Квінсленда, біорізноманіття скорочується в усьому світі, але Нова Гвінея залишається головним місцем проживання багатьох істот, включно з жабами. Вивчаючи різноманітність цих регіонів, таксономісти можуть сприяти підвищенню обізнаності про цих унікальних істот і підтримати зусилля щодо їх збереження. Музеї також відіграють найважливішу роль в описі та збереженні нашої природної спадщини, і нам ще багато чого належить дізнатися про неймовірне біорізноманіття нашої планети.

Якими б кумедними, страхітливими, цікавими і загадковими не були істоти, що населяють нашу планету, ми завжди маємо пам'ятати, наскільки нам пощастило народитися за часів, коли ми маємо змогу вивчити і споглядати тисячі найрізноманітніших представників тваринного світу. І саме це розмаїття ми маємо цінувати, пам'ятаючи про крихкість усіх цих екосистем і наш неймовірно сильний вплив, що чиниться на них, всіляко намагаючись зберегти види, які й без того перебувають на межі вимирання.

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