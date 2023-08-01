У владельцев затонувшего батискафа Titan новая бизнес-идея: хотят построить колонию на Венере

Гильермо Зенляйн хотел бы, чтобы к 2050 году в колонии в облаках Венеры жили уже 1000 человек.

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Венера является самой жаркой планетой в Солнечной системе, где температура на поверхности может достигать 480 градусов Цельсия. К тому же планета имеет очень ядовитую атмосферу, наполненную серой. То есть жить на Венере теоретически невозможно. Тем не менее соучредитель компании OceanGate, которая стала печально известной после катастрофы батискафа Titan, планирует через несколько десятилетий построить в облаках Венеры первую человеческую колонию, пишет Futurism.

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Соучредитель OceanGate Гильермо Зенляйн, который оставил пост генерального директора компании еще 10 лет назад, но остался ее совладельцем, поделился своими амбициозными планами, которые касаются освоения Венеры.

Он заявил, что в рамках его нового проекта Humans2Venus разрабатываются идеи, каким образом можно сделать Венеру обитаемой планетой с помощью создания в ее облаках первой человеческой колонии. По словам Зенляйна, такая летающая в атмосфере станция будет построена уже к 2050 году и здесь будут жить 1000 человек.

Зенляйн считает, что его план по созданию колонии на Венере с сотнями или даже тысячами живущих здесь людей не более безумен, чем идея Илона Маска создать в ближайшем будущем колонию на Марсе с 1 млн человек.

Венера является самой жаркой планетой в Солнечной системе, где температура на поверхности может достигать 480 градусов Цельсия Фото: NASA

Соучредитель компании OceanGate согласен с тем, что Венера не самое лучшее место для жизни, ведь эта планета является самой жаркой в Солнечной системе и обладает невероятно токсичной атмосферой. Атмосфера планеты состоит из огромного количества углекислого газа и серы, а температура на поверхности настолько высокая, что может плавиться свинец. Также на планете невероятно высокое давление, которое в 90 раз сильнее, чем на Земле.

"Этот план вызывает недоумение у многих экспертов космической отрасли, но я думаю, что построить колонию на Венере к 2050 году вполне реально", — говорит Зенляйн.

По словам Зенляйна, примерно в 50 км над поверхностью Венеры есть часть атмосферы, где не такое высокое давление и не такая высокая температура, поэтому создать здесь плавающую в облаках колонию можно.

Согласно, плану конструкция колонии, которая будет напоминать космическую станцию, сможет защитить поселенцев от опасного влияния окружающей среды. Пока что точно не ясно, как именно будет построена колония и что она из себя будет представлять в действительности. По крайней мере Зенляйн таких подробностей не раскрыл. Остается лишь подождать каких-то 27 лет, чтобы узнать, появится ли первая человеческая колония на Венере, или нет.

Фокус уже писал о то, что ученые выяснили, что запустило непрерывное извержение вулканов на Венере. Исследователи продолжают разбираться в том, как Венера стала воплощением настоящего ада.