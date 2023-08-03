Натравили на захватчиков. Ученые нашли способ контролировать охоту хищников

Исследователи полагают, что это позволит защитить окружающую природу от чужеродных видов, которые ей угрожают.

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Ученые и раньше пытались использовать животных для биологического контроля определенной окружающей среды, однако ранее в большинстве случаев этот метод оборачивался катастрофой для природы. В новом исследовании ученым все же удалось "подтолкнуть природу", научив местных хищников искать новый источник пищи, пишет New Atlas.

В отличие от людей большинство других видов не склонны слишком менять свой привычный рацион, если необходимые ресурсы все еще доступны. Однако теперь исследователи из Школы наук о жизни и окружающей среде Сиднейского университета (Австралия) "обучили" местных кустарных крыс (Rattus fuscipes) есть чужеродных крапчатых тараканов (Nauphoeta cinerea). При этом ранее у грызунов не было опыта охоты и кормления, связанных с этими тараканами.

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По словам руководителя исследования, профессор Питера Бэнкса, они с коллегами хотели ускорить обучение, подвергнув свободноживущего местного хищника запаху нового вида добычи в сочетании с вознаграждением.

Со временем местные хищники так или иначе научатся охотиться на новую добычу, которая появляется в их среде обитания, однако на это потребуется какое-то время. В результате возникает риск того, что чужеродные виды адаптируются к новым территориям и потенциально могут нанести ущерб как установившаяся инвазивная популяция. В то же время местные виды способны сопротивляться чужеродным захватчикам только в том случае, если они способны реагировать соответствующим образом. Однако они могут этого и не сделать, если никогда раньше не сталкивались с захватчиками.

В ходе исследования ученые обнаружили 24 диких места, где обитали грызуны: 12 стали местом проведения эксперимента, а еще 12 использовались в качестве контрольной популяции. На полигонах ученые установили ситечко для чая и тараканы были привязаны к колышку в земле, чтобы крысы не могли их унести.

После тренировки, запуская механизм охоты крыс с помощью обонятельных сигналов, на всех 24 участках было организовано симулированное "вторжение" с большим количеством тараканов без запаховых сигналов.

Далее ученые использовали удаленные камеры и заметили, что хищничество было на 46% более распространено среди животных, которые были обучены. Результаты исследования показывают, что из 156 пойманных тараканов лесные крысы съели всех, кроме двух — последние были поглощены птицей и сумчатым, которые не участвовали в эксперименте.

Авторы исследования надеются, что подобное обучение в дальнейшем позволит лучше подготовить местных животных к адаптации к любым чужеродным видам, которые в тот или иной период времени могут проникнуть на их территорию.

Отметим, что в более раннем исследовании ученые помогли другому маленькому австралийскому виду, находящемуся под угрозой исчезновения, отточить свои защитные стратегии перед лицо опасного хищничества — тогда они использовали четырех диких кошек в контролированном исследовании.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что крысы могут чувствовать музыкальный ритм и двигаться в такт.