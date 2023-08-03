Шокирующее истощение. Адски жаркий июль растопил Гренландский ледяной щит (фото)

Исследователи показали шокирующие фотографии до и после, которые показывают, насколько сильно истончился ледяной щит Гренландии.

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Исследователи годами предупреждали о том, что человечество неминуемо столкнется с последствиями глобального потепления — этим летом планета пожинает плоды резких климатических изменений, которые обрушились на Землю. Ранее ученые уже признали июль 2023 года самым жарким месяцем за всю историю наблюдений и предупредили, что это лишь начало, пишет Daily Mail.

На этот раз ученые предоставили фотодоказательства того, как рекордная волна тепла влияет на нашу планету. Ученые показали шокирующие фотографии, на которых видно насколько истончился Гренландский ледяной щит, и это лишь за один месяц адской жары. Фото были сделаны с разницей чуть больше месяца и охватывают период, названный учеными "самым жарким месяцем, из когда-либо зарегистрированных на Земле".

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Первый снимок был сделан американским спутников 14 июня — на нем виден ледяной щит Гренландии как раз перед тем, как установилась летняя жара. Второй снимок был сделан 24 июля — на нем изображен тот же регион, однако со значительно меньшим снежным покровом и участками "грязного" льда, где вскрылись примеси.

Исследователи отмечают, что каждую зиму на ледяном щите Гренландии выпадает снег, который летом служит защитным слоем для ледникового льда под ним. Однако теперь ученые полагают, что более жаркие летние температуры уменьшают количество снежного покрова и делают лед более склонным к таянию, а это способствует повышению уровня моря.

Отметим, что снимки были сделаны двумя спутниками Landsat 8 и Landsat 9 в рамках американской программы наблюдения за Землей, над которой совместно работают NASA и Геологическая служба США (USGS). Исследователи NASA отмечают, что более чем в середине сезона таяния 2023 года в Гренландии "произошла существенная трансформация" снежного покрова.

Так выглядел Гренландский ледяной щит 14 июня Фото: NASA

Исследователи полагают, что эти изменения являются результатом усиления летней жары, которая установилась в регионе в конце июня. Именно в этот период теплые юго-западные ветры и ясное небо значительно усилили таяние ледяного покрова, в особенности к югу от острова.

Ледяные щиты представляют собой слои льда, покрывающие обширный участок земли, более 50 000 квадратных километров. Ледяной щит Гренландии в свою очередь представляет собой обширное тело льда, покрывающее более 1,5 миллиона квадратных километров, что составляет около 80% поверхности Гренландии. Фактически он является одним из крупнейших ледниковых щитов в мире.

По словам доктора Бетана Дэвиса, старшего преподавателя физической географии в Университете Ньюкасла, спутниковые снимки показывают количество снежного покрова, а вовсе не льда в регионе. Каждую зиму в регионе выпадает снег, и этот снег, как правило, держится в течение всего лета и действует как своего рода защитный слой для массы льда под ним.

Однако все более интенсивные волны тепла означают, что этот снег тает на все более и более низких высотах, фактически оставляя все больше льда открытым. Когда лед обнажается, он становится беззащитным: может таять, что потенциально будет способствовать повышению уровня моря.

По словам Дэвиса, они с коллегами обнаружили, что в этом году таяние снега на поверхности ледяного щита Гренландии выше, чем в среднем за период 1981 — 2010 годы. Исследователи предупреждают, чем больше подобных лет нас будет ждать впереди, тем большая часть ледяного щита Гренландии в конечном итоге будет утеряна для океана.

На фото от 24 июля Гренландский ледяной щит выглядит заметно иначе — он более темный и менее однородно гладкий. Ученые отмечают, что он выглядит "почти грязным" из-за присутствия частиц, таких как черный углерод и пыль, которые накопились и остались после таяния снега и льда. Исследователи предупреждают, что само по себе это уже является проблемой: более темные поверхности поглощают больше солнечной энергии, что еще больше ускоряет таяние льда в летние месяцы.

Ранее Фокус писал о том, что в июле зафиксировали невероятный скачок жары — в 8 раз больше предыдущего.