Шокуюче виснаження. Пекельно спекотний липень розтопив Гренландський крижаний щит (фото)

Дослідники показали приголомшливі фотографії до і після, які показують, наскільки сильно потоншав крижаний щит Гренландії.

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Дослідники роками попереджали про те, що людство неминуче зіткнеться з наслідками глобального потепління — цього літа планета пожинає плоди різких кліматичних змін, які обрушилися на Землю. Раніше вчені вже визнали липень 2023 року найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень і попередили, що це лише початок, пише Daily Mail.

Цього разу вчені надали фотодокази того, як рекордна хвиля тепла впливає на нашу планету. Вчені показали приголомшливі фотографії, на яких видно наскільки потоншав Гренландський крижаний щит, і це лише за один місяць пекельної спеки. Фото були зроблені з різницею трохи більше ніж місяць і охоплюють період, названий вченими "найспекотнішим місяцем, з коли-небудь зареєстрованих на Землі".

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Перший знімок був зроблений американським супутником 14 червня — на ньому видно крижаний щит Гренландії якраз перед тим, як встановилася літня спека. Другий знімок було зроблено 24 липня — на ньому зображено той самий регіон, проте зі значно меншим сніговим покривом і ділянками "брудного" льоду, де розкрилися домішки.

Дослідники зазначають, щозими на крижаному щиті Гренландії випадає сніг, який влітку служить захисним шаром для льодовикового льоду під ним. Однак тепер учені вважають, що спекотніші літні температури зменшують кількість снігового покриву і роблять лід більш схильним до танення, а це сприяє підвищенню рівня моря.

Зазначимо, що знімки були зроблені двома супутниками Landsat 8 і Landsat 9 у рамках американської програми спостереження за Землею, над якою спільно працюють NASA і Геологічна служба США (USGS). Дослідники NASA зазначають, що більш ніж у середині сезону танення 2023 року в Гренландії "відбулася істотна трансформація" снігового покриву.

Такий вигляд мав Гренландський крижаний щит 14 червня Фото: NASA

Дослідники вважають, що ці зміни є результатом посилення літньої спеки, яка встановилася в регіоні наприкінці червня. Саме в цей період теплі південно-західні вітри і ясне небо значно посилили танення крижаного покриву, особливо на південь від острова.

Крижані щити являють собою шари льоду, що покривають велику ділянку землі, понад 50 000 квадратних кілометрів. Крижаний щит Гренландії, зі свого боку, являє собою велике тіло льоду, що покриває понад 1,5 мільйона квадратних кілометрів, що становить близько 80% поверхні Гренландії. Фактично він є одним з найбільших льодовикових щитів у світі.

За словами доктора Бетана Девіса, старшого викладача фізичної географії в Університеті Ньюкасла, супутникові знімки показують кількість снігового покриву, а зовсім не льоду в регіоні. Щозими в регіоні випадає сніг, і цей сніг, як правило, тримається протягом усього літа і діє як свого роду захисний шар для маси льоду під ним.

Однак дедалі інтенсивніші хвилі тепла означають, що цей сніг тане на дедалі нижчих висотах, фактично залишаючи дедалі більше льоду відкритим. Коли лід оголюється, він стає беззахисним: може танути, що потенційно сприятиме підвищенню рівня моря.

За словами Девіса, вони з колегами виявили, що цьогоріч танення снігу на поверхні крижаного щита Гренландії вище, ніж у середньому за період 1981-2010 роки. Дослідники попереджають, що більше подібних років на нас чекатиме попереду, то більша частина крижаного щита Гренландії зрештою буде загублена для океану.

На фото від 24 липня Гренландський крижаний щит має помітно інакший вигляд — він темніший і менш однорідно гладкий. Науковці зазначають, що він має "майже брудний вигляд" через присутність частинок, таких як чорний вуглець і пил, що накопичилися й залишилися після танення снігу та льоду. Дослідники попереджають, що саме по собі це вже є проблемою: темніші поверхні поглинають більше сонячної енергії, що ще більше прискорює танення льоду в літні місяці.

Раніше Фокус писав про те, що в липні зафіксували неймовірний стрибок спеки — у 8 разів більший за попередній.