Осваивают с детства. Атлантические косатки массово учат потомство атаковать лодки

Странная и опасная для людей игра, заключающаяся в таране небольших лодок, распространяется среди популяции косаток у берегов Испании как вирус.

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Еще в 2020 году одна или две косатки начали атаковать небольшие парусные суда. Эта "странная игра" млекопитающих продолжается и по сей день, причем все больше животных осваивают этот навык и все больше парусных лодок становятся их жертвами, пишет BBC.

Исследователи обнаружили, что сегодня по крайней мере два десятка иберийских косаток научились этому поведению, подражая более старшим особям. В то же время ученые отмечают, что животные, по-видимому, не проявляют агрессию, а играют с лодками. По словам ученого с южного побережья Испании Рено де Стефаниса, едва ли косатки хотят отомстить лодкам или навредить людям, вероятно, они попросту "играют с ними".

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По словам доктора де Стефаниса, являющимся президентом организации по сохранению, информации и исследованиям китообразных (CIRCE), косатки похоже освоили новую игру, сосредоточенную на рулях лодок — части подвижного рулевого устройства, которое находится в воде.

В ходе нового исследования ученый с коллегами прикрепили метки спутникового слежения к плавникам двух косаток из менее чем 60 животных в этой популяции, которая сегодня находится под угрозой исчезновения. Испанское правительство использует эти данные, чтобы составить карты перемещения популяции животных и информировать моряков о том, как избежать атаки млекопитающих.

Французский моряк Лу Ломбради столкнулся с косатками недалеко от Гибралтара в июле этого года. Тогда он с командой 80 минут наблюдали, как пять косаток подталкивали и вращали лодку, пока руль не развалился на части. Позже Ломбарди рассказал, что это нападение животных на самом деле не выглядело агрессивным, а весьма напоминало игру.

Тогда моряки также заметили нечто удивительное. Среди группы косаток также было два теленка и, вероятно, взрослые особи обучали их, как атаковать лодки: взрослая особь сначала толкала руль, а затем детеныши повторяли его действия.

Как известно, косатки являются весьма социальными животными и очень любят игры. Ранее они уже были замечены играющими с водорослями, рыболовными снастями, а одна популяция в Тихом океане и вовсе отличилась тем, что носила мертвого лосося на голове.

В то же время использование руля лодки в качестве игрушки является новым поведением, и сегодня оно характерно лишь для небольшой иберийской популяции, которая находится под угрозой исчезновения. Теперь исследователи полагают, что взрослые особи обучают этой странной и опасной игре более молодых.

По словам морского биолога из организации Orca Iberica, которая регистрирует и картирует встречи с косатками, Моники Гонсалес, они с коллегами изучили кадры, на которых косатки нападают на лодки. Исследователи заметили, что взрослые особи сосредоточены на руле и только на нем. В то же время подростки приближаются к судну, исследуют всю лодку, и в целом демонстрируют "совсем другое поведение".

Это странное поведение вызывает путаницу и раздор среди ученых и местных властей. Некоторые предполагают, что все началось с одной самки косатки, которая начала атаковать лодки в отместку за свою травму. Далее это поведение распространилось среди всей популяции.

Другие же исследователи придерживаются мнения, что косатки вовсе не проявляют агрессии в отношении судов, а скорее "играют с ними". Так или иначе, это поведение животных вызывает опасения у рыбаков и моряков. Некоторые из них уже предложили несколько методов защиты лодок от косаток, в том числе ношение петард, которые можно бросить в воду, если животные приблизятся к лодке.

Доктор де Стефанис же надеется, что его работа поможет моряка защитить свои лодки, не навредив животным. Исследования показывают, что косатки задерживаются в одном месте на 2-3 часа, так как ищут тунца. Поэтому официальный совет ученых и местных властей заключается в том, чтобы не останавливаться, если вы видите косаток, а постараться быстрее покинуть это место.

В то же время совет португальского правительства полностью противоположный — они рекомендуют остановить лодку. По словам Моники Гонсалес, суть этого совета заключается в том, чтобы "быть как можно скучнее". Важно держать руль неподвижно, ничего не бросать в воду и не производить дополнительного шума — в конце концов косатки должны заскучать и двинуться дальше.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что матери-косатки жертвуют жизнью ради сыновей.