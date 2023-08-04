Любезничают у всех на глазах. Шерифа Флориды завалили сообщениями об оргиях ламантинов

Офис шерифа обратился к общественности с просьбой перестать сообщать о массовых оргиях животных — в этом нет ничего удивительного.

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По-видимому, офис шерифа Флориды сыт по горло тем, что местные жители и туристы то и дело сообщают о группах ламантинов, которые резвятся у всех на виду. В сообщении говорится: если вы это увидели, проходите дальше и сделайте вид, что ничего не видели, пишет Futurism.

Как отмечает офис шерифа центральной Флориды, нет необходимости предупреждать власти о том, что кто-то увидел большую группу ламантинов, которые любезничают у всех на виду в прибое. Дело в том, что это вполне нормально — ламантины на самом деле спариваются в больших стадах. Более того, как правило, для своих игрищ они выбирают место "недалеко от берега".

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Исследователи отмечают, что эти причудливые зрелища также известны как "брачные стада". По информации природоохранной группы "Спасите Манти", эти брачные игры никоим образом не касаются людей, а порой даже могут быть опасны. Ученые отмечают, что если любопытство все же сильнее, то смотрящим лучше оставаться подальше от места развития событий.

Исследователи отмечают, что на мелководье эффект может оказаться весьма драматичным из-за взбалтывания воды и крутящихся ласт с плавниками. Ученые признают, что эти "любезности" могут показаться весьма интересными для зрителей: некоторые просто наблюдают за суматохой, тогда как другие переживают, что ламантины в "брачном стаде" могут быть ранены, застряли или находятся в бедственном положении.

Однако реальность такова, что это вполне естественное поведение животных. Именно поэтому ученые предупреждают, что, как и при любых других встречах с дикими животными, людям лучше оставаться осторожными.

Как показывает видео офиса шерифа Флориды, эта корчащаяся масса ламантинов в действительности выглядит довольно комично. И все же в офисе шерифа округа Пинеллас просят воздержаться от звонков, в очередной раз напоминая, что ламантины в полном порядке и их вполне устраивает ход событий.

Ранее Фокус писал о том, что ученые просят людей перестать облизывать жаб пустыни Сонора.