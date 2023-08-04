Адский котелок. Мировой океан достиг самой высокой температуры за всю историю наблюдений

Исследователи предупреждают, что это будет иметь ужасные последствия не только для обитателей морей, но и планеты в целом.

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Последние несколько десятилетий исследователи то и дело предупреждали, что человечеству так или иначе придется столкнуться с последствиями своих действий. Похоже эти слова перестали быть просто предупреждением — Земля в действительности столкнулась с невероятно интенсивными тепловыми волнами, и в дальнейшем ситуация будет лишь усугубляться, пишет ITV News.

Исследователи службы Евросоюза по изменению климата Copernicus сообщают, что земные океаны достигли самой высокой зарегистрированной температуры, тем самым побив предыдущий рекорд, установленный в 2016 году. Эксперты отмечают, что среднесуточная глобальная температура моря 1 августа достигла 20,96°C, чего не случалось никогда прежде — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

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Отметим, что предыдущий тепловой рекорд в океане был установлен в марте 2016 года, когда ученые зарегистрировали среднюю глобальную температуру моря в 20,95°C. Исследователи предупреждают, что потепление Мирового океана может показаться несущественным, однако это не совсем так. Изменение средней глобальной температуры моря может существенно повлиять на запасы рыбы, а также вызвать таяние ледников.

По словам климатолога из независимой некоммерческой организации Berkeley Earth Зика Хаусфатера, уровень тепла, с которым наша планета столкнулась сегодня, стал возможен только из-за потепления за последние 150 лет, вызванного деятельностью человека. В ООН уже заявили о том, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а также предостерегли, что дальше ситуация будет лишь накаляться — вероятно, июльские рекорды будут побиты в последний месяц лета.

Некоторые исследователи полагают, что невероятное повышение температуры может быть вызвано тем, что ранее поглощенное глубинами океана тепло теперь выходит на поверхность. Мировой океан занимает большую часть поверхности Земли и служит "важным регулятором климата", так как поглощает около 90% избыточного тепла, выделяемого в результате деятельности человека.

После это тепло распространяется по всему миру океаническими течениями, а часть его выбрасывается в земную атмосферу. Оставшаяся же часть проникает в более глубокие слои океана. Этот процесс сказывается на окружающей среде: морской лед истончается, как и шельфовые ледники. Кроме того, серьезному испытанию поддаются морские виды и их среда обитания.

Кроме того, климатические изменения в океане влекут за собой увеличение количества экстремальных погодных и климатических явлений, в том числе морские волны тепла. По словам доктора Хаусфатер, в действительности Мировой океан является "самым точным термометром", который только есть у человечества. Именно он показывает реальное воздействие изменения климата, так как именно в нем "оседает" большая часть накопленного планетой тепла.

Ранее Фокус писал о том, что адская жара пробирается в недра Земли — города могут быть разрушены.