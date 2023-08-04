Пекельний казанок. Світовий океан досяг найвищої температури за всю історію спостережень

Дослідники попереджають, що це матиме жахливі наслідки не тільки для мешканців морів, а й планети загалом.

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Останні кілька десятиліть дослідники раз у раз попереджали, що людству так чи інакше доведеться зіткнутися з наслідками своїх дій. Схоже, ці слова перестали бути просто попередженням — Земля насправді зіткнулася з неймовірно інтенсивними тепловими хвилями, і надалі ситуація лише погіршуватиметься, пише ITV News.

Дослідники служби Євросоюзу зі зміни клімату Copernicus повідомляють, що земні океани досягли найвищої зареєстрованої температури, тим самим побивши попередній рекорд, встановлений 2016 року. Експерти зазначають, що середньодобова глобальна температура моря 1 серпня сягнула 20,96°C, чого не траплялося ніколи раніше — це найвищий показник за всю історію спостережень.

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Зазначимо, що попередній тепловий рекорд в океані був встановлений у березні 2016 року, коли вчені зареєстрували середню глобальну температуру моря у 20,95°C. Дослідники попереджають, що потепління Світового океану може здатися несуттєвим, проте це не зовсім так. Зміна середньої глобальної температури моря може суттєво вплинути на запаси риби, а також спричинити танення льодовиків.

За словами кліматолога з незалежної некомерційної організації Berkeley Earth Зіка Гаусфатера, рівень тепла, з яким наша планета зіштовхнулася сьогодні, став можливий тільки через потепління за останні 150 років, спричинене діяльністю людини. В ООН уже заявили про те, що липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, а також застерегли, що далі ситуація лише загострюватиметься — імовірно, липневі рекорди буде побито в останній місяць літа.

Деякі дослідники вважають, що неймовірне підвищення температури може бути викликане тим, що раніше поглинуте глибинами океану тепло тепер виходить на поверхню. Світовий океан займає більшу частину поверхні Землі й слугує "важливим регулятором клімату", оскільки поглинає близько 90% надлишкового тепла, що виділяється внаслідок діяльності людини.

Потім це тепло поширюється по всьому світу океанічними течіями, а частина його викидається в земну атмосферу. Частина, що залишилася, проникає в глибші шари океану. Цей процес позначається на навколишньому середовищі: морський лід стоншується, як і шельфові льодовики. Крім того, серйозного випробування зазнають морські види та їхнє середовище існування.

Крім того, кліматичні зміни в океані спричиняють збільшення кількості екстремальних погодних і кліматичних явищ, зокрема морські хвилі тепла. За словами доктора Гаусфатер, насправді Світовий океан є "найточнішим термометром", який тільки є у людства. Саме він показує реальний вплив зміни клімату, оскільки саме в ньому "осідає" велика частина накопиченого планетою тепла.

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